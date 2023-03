Pergolini soltó su enojo tras la salida de Hugo Ibarra: “Otro ídolo triturado”

Ya no es novedad que Mario Pergolini terminó enemistado con la actual comisión directiva de Boca Juniors, de la que formó parte en el inicio de la gestión, allá por fines de 2019. El ex vicepresidente y compañero de fórmula de Jorge Amor Ameal aprovecha cada oportunidad para pegarle -sobre todo- al Consejo de Fútbol, ente que siente que le quitó el lugar y respaldo que necesitaba para llevar a cabo sus tareas vinculadas al marketing y la comunicación institucional. Ahora, tras el despido de Hugo Ibarra como entrenador, volvió a apuntarle al selecto grupo encabezado por Juan Román Riquelme.

“Chau Ibarra. Otro ídolo triturado. Gracias por intentarlo”, fue el mensaje que acompañó con una foto del Negro como DT azul y oro y las fechas de asunción y despedida: 7 de junio de 2022 a 28 de marzo de 2023.

Eso no fue todo, ya que a continuación el conductor televisivo y radial prosiguió con la publicación de historias en su cuenta de Instagram donde repitió la actividad como con Ibarra. “Gracias Battaglia”, fue la dedicatoria para el ex DT, al igual que para el otro entrenador que formó parte de esta gestión, Miguel Ángel Russo. Y hasta hizo un apartado para Gustavo Alfaro, a quien el Consejo no le renovó el contrato tras su llegada al poder.

Pergolini había sido crítico con el departamento de fútbol xeneize por otra cuestión hace unos días atrás. “¿Alguien sabe por qué el goleador del torneo, jugador de selección y demás, no fue nunca considerado en Boca, siempre a préstamo, y ahora, que se rumorea que se va a vender, no supimos quedarnos con el 100% del pase?”, se cuestionó en las redes sociales con una foto de Mateo Retegui, goleador de Tigre y flamante estrella de la selección italiana.

Cuando Boca se coronó en la Liga Profesional en el recordado emotivo final en la Bombonera contra Independiente (el día del penal errado por Racing frente a River en el último minuto), también había deslizado con ironía: “Nosotros la verdad que somos menos peores que el resto”.

Fuente: Infobae