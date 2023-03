Jey Mammón rompió el silencio: “No violé, no abusé, no drogué a nadie”

Después de días de silencio, Jey Mammón publicó un video en su cuenta de Instagram intentando defenderse de la denuncia por abuso de menores de Lucas Benvenuto.

“Estoy atravesando el momento más difícil de mi vida, por la razón de que los niveles de angustia que estoy viviendo no los experimenté nunca. Lo que estoy sintiendo no sabía que se podía sentir”, inició.

“Por eso hace una semana tengo una necesidad imperiosa de salir a gritar, no a decir, lo que les voy a decir. Pero no tengo las fuerzas, estoy en esta silla y no me puedo ni parar. Yo no violé, yo no abusé, yo no drogué a ninguna persona nunca en mi vida. Ni lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente”, sentenció emocionado, más allá de que da la impresión de que está leyendo un texto en el video.

Fuente: Minuto Uno