Queja vecinal contra pastores por el volumen de la música en una plaza

Un evento nocturno de la Iglesia Evangélica en la plaza ubicada en Pedro Pico al 1600 tiene a maltraer a todos los vecinos del sector quienes por el volumen del equipo de sonido que fue instalado en el lugar ven comprometido su descanso.

Desde la noche del martes y hasta el 2 de abril tiene lugar la “Gran Campaña de Sanidad y Milagros”, cuyo slogan es “Nada es imposible para Dios”, donde desde las 20, los evangelistas Nicolás y Walter Ferreyra predican la palabra, con decibeles que, según denuncian, exceden lo permitido.

Patricia vive a pocos metros del lugar y en diálogo con LA BRÚJULA 24 resaltó: “Anoche empezó a ocurrir esta situación. Salí a la calle, vi móviles policiales. Le pregunté a una de las vecinas que vive enfrente y me confirmó lo que pensaba”.

“Ella se comunicó con la Municipalidad y le confirmaron que el evento está autorizado. En mi casa no podía ni ver el televisión, más allá de que estoy a dos cuadras y el viento que iba en dirección a mi domicilio”, aseguró en su charla con el periodista Germán Sasso.

Por último, sostuvo que “la música se extendió hasta las 23. En el barrio vive mucha gente mayor, personas que trabajamos. Yo no molesto a nadie, no me gusta que lo hagan conmigo”.