Nuevo DT de Boca: los que suenan para reemplazar a Ibarra

La salida de Hugo Ibarra de Boca ya es cosa juzgada y el club que preside Jorge Ameal pero lidera Juan Román Riquelme busca su sucesor, con Tata Martino al frente de las preferencias pero otros nombres sonando como opción en caso de que al entrenador rosarino no le convenza la propuesta.

La danza de nombres viene sonando desde hace rato en Brandsen 805, más allá de que el sábado pasado Boca le ganó a Olimpo por la Copa Argentina (otra vez jugando mal), con Ibarra en el banco y confiado en que seguiría en su cargo. El primero de la lista fue Gerardo Martino, el ex Newell’s y Barcelona, con pasos por las selecciones de Paraguay, Argentina y México. A los 60 años de edad, el Tata puede volver a posicionarse en el fútbol argentino con un desafío de los grandes, aunque el gran interrogante aparenta ser la convivencia con el Consejo de Fútbol.

La experiencia será un factor fundamental para rescatar a un plantel que atraviesa una crisis no sólo futbolística sino anímica, de ahí que otro de los candidatos para dirigir Boca sea José Pekerman, el entrenador del único Mundial que jugó Riquelme, en Alemania 2006. Con 73 años y una vida dedicada al fútbol, José se hizo un nombre dirigiendo los Juveniles de la Albiceleste, tuvo su chance con la Mayor, dejó un gran recuerdo en Colombia y viene de un breve paso por Venezuela: casi todo su currículum está vinculado a selecciones. A nivel clubes dirigió apenas dos equipos en México, Toluca y Tigres, con resultados discretos.

Y si la idea es combinar trayectoria y chapa, ¿qué nombre podría superar al de Carlos Bianchi? El Virrey es una gloria del club y mantiene una relación de amistad y respeto con Riquelme aunque cuesta creer que vuelva a calzarse la pilcha de entrenador. Sus dos primeros ciclos al frente del Xeneize, hace más de 20 años, lo llevaron a la cima del mundo. El tercero, en 2013, duró un año y medio y lo tuvo peleando la Libertadores (quedó eliminado por penales en cuartos de final contra el Newell’s de Martino) pero ya no fue lo mismo: no cosechó títulos, quedó anteúltimo en el Torneo Final 2013, no clasificó a la Libertadores siguiente y fue echado en agosto de 2014 por el entonces presidente Daniel Angelici tras perder tres de los primeros cuatro partidos del Final 2014.

El “tapado” en esta danza de candidatos es Diego Martínez, el entrenador que viene cumpliendo un gran trabajo en Tigre y ya parece listo para dar el salto de dirigir a un equipo grande. De dirigir en la D y crecer en el ascenso, a pasar por la infantiles de Boca y tener su experiencia formativa en el Barcelona de Messi, el “Gigoló” como lo apodaron sus jugadores tiene 44 años y gusta mucho, a sabiendas del buen diálogo que hay entre Riquelme y el club de Victoria.

Fuente: Clarín