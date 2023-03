Murió Tristán, el humorista que compartió escenario con los mejores capocómicos

El actor y humorista Tristán Antonio Díaz Ocampo, conocido simplemente por su primer nombre, murió este sábado a los 86 años en un hospital de Córdoba tras permanecer internado en grave estado por una neumonía bilateral.

Tristán pasó sus últimas horas en una sala de terapia intensiva del Hospital Tránsito Cáceres de Allende, de la ciudad de Córdoba, bajo un “coma inducido con respirador artificial”.

A Tristán lo acompañaron hasta último momento, además, Mariano y Victoria, sus otros dos hijos. “Rezamos para que se recupere aunque sabemos que está bastante complicada la situación”, había asegurado el hijo del cómico con años de trayectoria en cine, teatro y televisión.

“Cuando debuté me habían hecho una líneas muy divertidas. Yo tenía que reemplazar a alguien que era mi segundo padre: Fidel Pintos. Jorge Porcel encabezaba, pero vio que la gente me aplaudía. ¿Sabés qué? Me dejó de hablar un año y medio”, rememoró en una de las entrevistas que concedió.

Fuente: Clarín