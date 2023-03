El dolor de Gladys Cabezas por el spot de Burlando: “Es un mentiroso y psicótico”

Gladys, hermana de José Luis Cabezas, cuestionó en LA BRÚJULA 24 el spot de campaña de Fernando Burlando, quien se postula como candidato a gobernador bonaerense, en el cual participa José Luis Auge, uno de los asesinos del fotógrafo, hecho ocurrido en enero de 1997 en Pinamar.

“Hablo de Burlando como la persona que se quiere comprometer a ser gobernador de una provincia que está en llamas. Ayer a la mañana me avisan que estaba abrazado de Auge, en el barrio donde vive esta persona. Es ridículo porque no hay forma de que no supiera quien era”, destacó la mujer, en el programa “Una Buena Razón”.

Además, sostuvo que “Burlando tiene relación con esta gente, los ayudó a salir y hasta algunos de ellos trabajaban en su estudio en La Plata. Inclusive son personas que cometieron delitos después de lo que pasó con mi hermano. No sé si lo hacía para después defenderlos y sacarlos o como mano de obra pesada”.

“Me parece una falta de respeto que ese hombre se disfrace de pobre, que haya ido a un barrio. Eso es burlarse de la gente. Recorro las calles por mi trabajo, tengo empatía como psicóloga social que soy y sé lo que pasa”, recalcó en otro tramo de la entrevista radial.

En esa misma dirección, aseveró que “Burlando dice que tenía buena relación con mi familia y eso es mentira. No tenemos en nuestro círculo íntimo a gente como él. Mis papás murieron de pena cuando él sacó a los asesinos de la cárcel. Voy a defender con uñas y dientes, no voy a permitir que se ría de todos nosotros”.

“Creo que es un psicótico. Hay que conocer a Burlando en persona para saber lo que es”, cerró Gladys Cabezas.