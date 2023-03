El denunciante de Jey Mammon agradeció el apoyo de la gente y apuntó contra otro conductor

Lucas Benvenuto es seguido de cerca por muchos desde que denunció por abuso sexual a Jey Mammon desde que era menor de edad. En las últimas horas también lanzó una acusación sobre “otro conductor de Telefe”. A través de un streaming en vivo, agradeció el apoyo y lanzó una peculiar advertencia.

Lucas Benvenuto dijo que el otro conductor de telefe que acosaba a un niño es el que "viaja por el mundo" pic.twitter.com/iyDaXItVLr — elli (@l3monp4y) March 25, 2023

“Les agradezco mucho. Mi niño interior les agradece. Parece que se ponen nerviosos. Gracias por tener el apoyo de la sociedad. Si la Justicia decide hacer algo en contra mío, Justicia que alguna vez me ignoró, me denigro y no me dio las respuestas necesarias, sé que tengo todo el peso de la sociedad. Saber que están ahí me hace dormir tranquilo. Si a mí me llega a pasar algo, ustedes me van a defender, para mí eso es maravilloso”, sentenció.

¿Otro conductor?

En medio de un vivo en la red social Instagram, Benvenuto aseguró que hay más famosos involucrados en cuestiones vinculadas con abusos de menores. “Hay muchos famosos más involucrados”, sentenció el denunciante de Jey Mammón, quien luego dio pistas sobre otra supuesta denuncia.

“No sé si escucharon que hay otro conductor de Telefe que salió otra persona a decir que también lo acosaba cuando era niño. Todos sabemos quién es el otro conductor… creo que viaja por el mundo me parece”, sentenció. “Nadie se anima a decir, así pasó conmigo y saben qué hace eso, retrasa las cosas”, aseveró el joven Benvenuto.

Cómo está Jey

Paula Varela dio detalles sobre cómo está transitando este momento: “Él luchó mucho por este reconocimiento mediático. Entonces, le pasan todas las cosas por la cabeza. Siente que es el final de su carrera, el final de todo. Creo que por eso no sale a hablar”.

Además, aclaró que “esta recluido en su casa, solo”, respecto de la forma en la que el músico decidió llevar adelante esta situación. Y continuó: “La está pasando muy mal, en un momento de muchísima angustia. Está hasta él mismo shockeado con que esto hoy salga a la luz”.

Fuente: LB24 / Minuto Uno.