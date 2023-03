Jesica Cirio rompió el silencio sobre los rumores de crisis con Martín Insaurralde

En los últimos días el rumor sobre una crisis matrimonial entre Jesica Cirio y Martín Insaurralde comenzó a cobrar cada vez más relevancia. Sin embargo, la modelo se encargó de desmentir las versiones en diálogo con Intrusos (América) y explicó que las cosas con su esposo están más que bien.

Al ser consultada sobre la supuesta separación, fue contundente: “Ya lo desmentí, no sé de dónde nace eso. Estamos trabajando mucho los dos, pero no tengo ni idea de dónde salió eso, no tengo idea de por qué se generó el rumor”.

Los rumores sobre la crisis comenzaron en el mismo ciclo televisivo, luego de que Maite Peñoñori comentara que cercanos a la coconductora de La Peña de Morfi (Telefe) habían dicho que Jesica estaba viviendo con su hija Chloé en un departamento ubicado en Las Cañitas. Además, Marcela Tauro agregó: “A mí me contaron que ella está buscando una casa por Zona Norte, en Nordelta, y los rumores de separación son muy fuertes”.

Al parecer, Cirio estuvo con una agenda laboral muy ajustada en el último tiempo ya que el próximo domingo, volverá a estar al frente de La Peña de Morfi junto a Jey Mammon.

Fuente: TN