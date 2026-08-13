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Presentan nuevos videos en la causa por enriquecimiento ilícito contra Insaurralde y Cirio
Las imágenes sugieren que la casa fue "limpiada" antes del allanamiento.
Una serie de nueve videos y fotografías en los que se ve a Jesica Cirio mostrando dólares y objetos de lujo dentro de la mansión que compartía con Martín Insaurralde en San Vicente aportaron más elementos que refuerzan la hipótesis según la cual el inmueble fue “limpiado” antes del allanamiento realizado el 24 de octubre de 2023.
Seis de los videos conservan como fecha de creación el 19 de abril de 2023 y una fotografía figura tomada el 23 de mayo de ese año. Algunos archivos también mantienen metadatos y el “hash”, una huella digital que puede permitir determinar si fueron modificados. Especialistas detectaron además indicios compatibles con dispositivos Apple. Cirio entregó un iPhone a la Justicia a fines de junio.
Las fechas resultan relevantes porque coinciden con la separación de la pareja. En aquel momento, según había contado la modelo, su abogado Fernando Burlando le había recomendado “documentar todo” ante un eventual juicio.
NUEVOS VIDEOS REVELAN QUE LA MANSIÓN DE INSAURRALDE FUE “LIMPIADA” ANTES DEL ALLANAMIENTO— Clarín (@clarincom) August 14, 2026
Nueve videos y dos fotografías de Jesica Cirio aportaron nuevos elementos a la investigación sobre Martín Insaurralde y refuerzan la hipótesis de que su mansión de San Vicente fue… pic.twitter.com/n9puUXwYaz
Las imágenes permiten comparar distintos momentos de la propiedad. En uno de los registros, Cirio recorre el vestidor y muestra bolsos y valijas con numerosos fajos de billetes de 100 dólares. Mientras observa el dinero expresa “¿joda?” y manifiesta sorpresa. Otra fotografía muestra posteriormente uno de esos cajones vacío.
También aparecen una mesa de billar, tres flippers, máquinas de gimnasio, prendas y accesorios de lujo. En distintos ambientes se observan cámaras de videovigilancia que después ya no estaban. Incluso una grabación muestra grifería de alta gama que, durante una inspección posterior, habría sido reemplazada por elementos más comunes.
El pendrive con los archivos fue entregado al Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora y al fiscal Sergio Mola por Nicolás Silvera, abogado de la Fundación Apolo, quien pidió investigar si existió encubrimiento y sostuvo que hay elementos para citar y procesar a Insaurralde por enriquecimiento ilícito.
La DATIP deberá realizar las pericias oficiales para determinar la autenticidad, fechas, eventuales modificaciones y dispositivos utilizados. La investigación buscará establecer qué objetos fueron retirados de la mansión antes del procedimiento judicial y cuándo ocurrió.
Con información de Clarín
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