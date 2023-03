El tío de la joven fallecida atribuyó el hecho a las “precarias condiciones laborales”

Gerardo, tío de la joven fallecida en una central de taxis, atribuyó la tragedia a las precarias condiciones laborales en las que desenvolvía su tarea. “Esto no fue un accidente, fue un asesinato”, aseguró el hombre cuando conversó con Germán Sasso durante la emisión de “Bahía Hoy”.

“Saben que ese aparato tiene combustión y lo dejan adentro cuando la chica estaba trabajando. De Barrenechea dijo que ella lo movió para que no se mojara; es imposible que ella lo moviera sola porque era muy pequeña de físico”, indicó Gerardo, familiar directo de Camila Maitén Arias, de 25 años, la joven que murió en Villa Ressia.

El familiar de la joven comentó que su sobrina llevaba “tres o cuatro meses” en la agencia de taxis. “Estaba ‘en negro’ y tenía una oficina en malas condiciones”, amplió.

“Ella comenzó a trabajar y a la madrugada, tipo 3, veo los mensajes de varios taxistas a los que no le respondía; mandaron a emergencias y la encontraron. Hacía mucho calor anoche y tenía el aire encendido, por eso tenía todo cerrado. Yo me presenté a la madrugada y no sé en qué condiciones estaba el empleado anterior a ella”, explicó.

“Esto no fue un accidente, fue un asesinato en manos de Roberto De Barrenechea. Ese señor, teniendo el poder adquisitivo que tiene, no puede tener a los operarios en esas condiciones; podría tener una mejor oficina. Ahora la familia está unida, mi hermano está destruido, pero vamos a seguir adelante”, manifestó.

Gerardo destacó que, una vez conocido el trágico desenlace, recibió numerosos mensajes de condolencia. “Todos los taxistas y compañeros de trabajo se comunicaron con nosotros. Mi hermano Claudio Arias también es taxista y sabe lo que es trabajar de esto, pero ningún responsable de la empresa se contactó con nosotros”, concluyó.

Roberto De Barrenechea, titular de la central de taxis sita en Montevideo al 1400, también conversó con La Brújula 24. “Estoy destrozado”, afirmó el dueño de Taxi Ya.