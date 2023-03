“No es un dato menor que hayan atentado contra la familia de Messi”

El presidente de la Nación Alberto Fernández se refirió a la situación critica que la ciudad de Rosario vive frente al narcotráfico y que esta semana tuvo un episodio que impactó fuerte en la agenda: el atentado a un comercio de la familia de Antonela Roccuzzo con una amenaza a Lionel Messi.

En una entrevista con el canal C5N que publica Ámbito, el mandatarió aseguró que “no es un dato menor” que este ataque estuviera dirigido al capitán campeón del mundo.

“No es un dato menor que la amenaza caiga sobre un supermercado de su suegro”, analizó Fernández al tratar la situación en Rosario y agregó: “Uno podría hacer mil especulaciones del porqué y no se cuánto está involucrado el narcotráfico en este hecho. Eso no importa, el narcotráfico existe más allá de esto y hay que atacarlo”.

En relación al problema que enfrenta Rosario, el presidente expresó: “El crimen organizado se involucra con el poder y en Santa Fe esto viene desde hace décadas”. “Al hablar con Pablo Javkin y Omar Perotti les dije que estamos dispuestos a ayudar en todo pero es muy difícil ir a trabajar con la policía de Santa Fe si ellos mismo dicen que está contaminada por el narcotráfico”, analizó Fernández.

“Tenemos que rearmarnos para combatir el narcotráfico. Quiero tener la certeza que la policía de Santa Fe cuando nosotros ideamos un procedimiento no se los anticipe a aquellos sobre quienes vamos a ir”, insistió el mandatario y enumeró algunas de las complicaciones en la situación rosarina: “Omar Perotti cambió cuatro ministros de seguridad. En la ciudad de Rosario cambiaron 10 veces en esta gestion al jefe de policía. Hay ex comisarios presos vinculados al narcotráfico. Además, los crimenes de estos narcotraficantes no suelen estar asociados a ese accionar por lo que no se juzgan en el fuero federal”.

En relación a los dichos de Patricia Bullrich, que insistió en poner a las fuerzas armadas en las calles de Rosario, Fernández destacó que eso está prohibido por la ley de seguridad interna: “Si ella lo quiere cambiar tendría que cambiar esa ley. Si tiene los numeros para hacerlo que lo haga”. También, en relación al ejercito, informó que Javkin le planteó “la necesidad de urbanizar los barrios más carenciados, donde el narcotráfico recluta a sus soldados”, y que están analizando la posiblidad de que el ejercito participe ayudando a realizar ese trabajo con mayor velocidad.

Finalmente, y a raiz del vínculo entre el deportista y la situación en Rosario, el presidente se refirió a la foto que Mauricio Macri se sacó con Lionel Messi: “No me molestó. Yo tengo siete millones de problemas y lo que menos me preocupa son las fotos que se saca la gente”. Fernández aseguró que si “lo tuviera a Messi lo abrazaría y le diría gracias por la alegría que nos diste. No se si me sacaría una foto”.