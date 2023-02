Pezzella motivó a Montiel antes de los penales con Francia: qué le dijo

A casi dos meses de la inolvidable final del mundo ante Francia, continúan apareciendo anécdotas, imágenes y testimonios que, al igual que el título, quedarán para siempre. En este caso, fue Germán Pezzella quien reveló -en diálogo con DSports- las premonitorias palabras que le dijo a Gonzalo Montiel antes de la tanda de penales que definió el certamen. Además, un inédito episodio con el Dibu como protagonista post Copa América.

“En un momento lo quería levantar porque estaba un poco decaído: ‘¿Pateás cuarto? Quedate tranquilo que Dibu va a tapar uno o dos penales y lo vas a definir'”, confesó el mediocampista del equipo español en relación al penal que consagró a la Argentina.

Y, a propósito del mencionado arquero, Pezzella también contó: “Hay una que por ahí ustedes no saben… Cuando pasó lo del suspendido en Brasil, estaba el ambiente muy caldeado y todos muy sensibles. Cuti, Gio, Dibu y Emi Buendía se volvían a Inglaterra, pero antes le dicen al Dibu: ‘Cuando lleguemos al aeropuerto va a haber muchas cámaras, no hables porque está la cosa un poco caliente’. Nos sentamos a almorzar, levantamos la cabeza y en los canales de deporte, el Dibu’. Él decía que no le importaba nada, que iba a hablar igual, y todos nosotros agarrándonos la cabeza”.

Más tarde, el zaguero de 31 años habló de Lionel Messi. “Leo representa a la perfección el grupo que hay adentro y al hincha argentino también. Es la representación de todo: de nosotros como jugadores e hinchas de la Selección y de la gente”, dijo.

Finalmente, contó cómo vivieron la estadía en Qatar y las ventajas de estar lejos durante el Campeonato del Mundo: “Obviamente tenemos nuestra familia allá, pero nosotros estábamos en Qatar, un poco aislados. Eso estuvo bueno porque la euforia era tanta que pasó factura el primer partido. En cada paso que dábamos, veíamos como llegaban las llamadas y los mensajes de los amigo”, explicó.

Fuente: LB24 / Olé.