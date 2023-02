Doble multa para la Termoeléctrica: por humo negro y no avisar al CTE

La Central Termoeléctrica Luis Piedra Buena volvió a registrar un evento por el cual será sancionada. El último viernes, el ruido por un desperfecto motivó el reclamo de vecinos de Ingeniero White y adyacencias.

En esta oportunidad, la emisión de una densa cortina de humo negro será motivo de una multa. No obstante, lo particular de este caso es que la mencionada firma no dio aviso de la situación a las autoridades.

Walmir Morete, titular del Comité Técnico Ejecutivo, sostuvo en LA BRÚJULA 24 que “es grave que no hayan comunicado. El evento fue entre 5:30 y 5:45 y tenemos cámaras que enfocan a las chimeneas y antorchas. Fueron unos seis minutos de emisión, le corresponde la infracción por el hecho y otra por no avisar”.

“También nos comunicamos con OPDS porque deben notificar al Ministerio ante un episodio de esta naturaleza. Los inspectores están yendo a la empresa porque debemos certificar la falla que tuvieron. En estos momentos ya no hay emisión de humo”, finalizó Morete.

Presente en el lugar, LA BRÚJULA 24 intentó esta mañana tener un contacto con autoridades de la Termoeléctrica, las cuales se negaron a dar explicaciones al aire en la emisora radial.