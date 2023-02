El presidente de Villa Mitre negó conocer quiénes son los barras

Mientras aún desde la Justicia se intenta desentrañar todos los entretelones del crimen de Gastón Ortega ocurrido el viernes por la noche en la esquina de Garibaldi y Caseros, hecho por el cual hay un detenido –Facundo Solís–, La Brújula 24 se remontó al hecho puntual sucedido meses atrás, donde la interna dentro de la barra de Villa Mitre queda en evidencia.

Walter Bertotto, el referente del Aprevide en Bahía Blanca y la región, formalizó una presentación en Fiscalía el 14 de octubre de 2022, dando cuenta de que un día antes mantuvo una reunión con los máximos dirigentes del club quienes, por expreso pedido de ellos mismos, lo citaron en el predio de la institución.

Del encuentro participaron Bertotto, Juan José La Rocca y Daniel Rodríguez, Presidente y Vice del “Tricolor”. Allí, estos últimos le manifestaron que estaban preocupados dado que como autoridades del club tenían conocimiento de que viejos simpatizantes de la hinchada, tenían intenciones serias de volver a controlarla, desplazando a las actuales cabezas de la hinchada

Estos dichos, a priori, resultaban la cuestión base de la reunión, con la premisa de que todos los presentes comiencen a buscar soluciones sobre dicha situación emergente a los fines evitar incidentes y/o hechos de violencia.

Bertotto, además, contó en su denuncia que los mencionados directivos le manifestaron que sus dichos responden a comunicaciones que ellos han mantenido con sectores de la hinchada, donde les dieron a entender que se harían cargo del manejo sea como sea.

También expuso que tanto La Rocca como Rodríguez le expresaron que estaban preocupados por estas situaciones y afirmaciones de las personas con las que mantuvieron comunicación dado que les refirieron palabras como “va a haber fuego” en alusión a que el problema podría tener escaladas mayores.

Frente a ello, el denunciante les comentó que el Aprevide puede ejercer el derecho de admisión de simpatizantes a los fines evitar desbordes. No obstante, el funcionario del organismo provincial admitió que no fueron otorgados nombre propios de cabezas de hinchadas actuales y posibles, pero como manifestaron oportunamente haber mantenido diálogo con sectores de la hinchada se infiere que los directivos del club saben quiénes son.

La Rocca se hizo presente en la Fiscalía N° 8 interviniente en la causa. En su testimonio dio cuenta de que tenían rumores que habían algunos hinchas que querían tomar el manejo de la hinchada, y desplazar a los actuales responsables, que estaban preocupados porque si bien no han tenido problemas y cualquier escaramuza o hecho menor que se produzca en el estadio iba a ser visto como una situación violenta perjudicando a la entidad.

Consultado sobre cómo obtuvo la información de dichas circunstancias o con quien se entrevistó, si personalmente o vía telefónica, el Presidente de Villa Mitre refirió que no se entrevistó con ninguna persona, ni tampoco vía telefónica que dicha información la fue recogiendo del boca en boca pero no de ninguna persona en particular que pueda identificar.

También señaló que no sabe quiénes serían los que quieren tomar la jefatura de los hinchas y que si bien cuando habló con Bertotto, en relación a lo que dijo que puede haber fuego lo indicó como una metáfora, no precisamente porque vayan a incendiar algo o porque pueda haber armas de fuego.

Consultado si la investigación penal puede determinar quiénes son las personas que están detrás de los hechos narrados, sería su deseo aplicarle a los mismos el derecho de admisión; contesta que “en el caso de que surjan los nombres de quienes quieren tomar la conducción de la hinchada, en ese caso lo comunicará a la Comisión Directiva para que se trate, y no tomar una decisión unipersonal”.

Por su parte, Rodríguez fue en la misma dirección que el máximo dirigente “Tricolor” hizo alusión a la intención de descomprimir el foco de conflicto, que en ningún momento se habló sobre que pudiera haber armas de fuego, que la finalidad de la charla era buscar los elementos para prevenir cualquier conflicto que se pudiere suscitar, dado que de ocurrir en la cancha, se verían perjudicado por alguna resolución.

Y consultado sobre si de lo que surja de la investigación policial se pudiera determinar quiénes son las personas que están detrás de los hechos narrados, sobre si sería su deseo aplicarle a los mismos el derecho de admisión. El Vicepresidente de Villa Mitre refirió que “eso no es resorte de los dirigentes y ello tendría que discutirse en otro ámbito, pero lo que se busca y se trata de evitar que no se produzcan enfrentamientos”.

Frente a esta situación, la causa se archivó porque no se pudo avanzar con la individualización de los barrabravas y recién se vuelve a abrir ahora, con el hecho consumado del último viernes.