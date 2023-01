El Hotel de los Famosos: la desafortunada frase de Érica García sobre Rocío Marengo

Mimi Alvarado volvió a El hotel de los famosos 2 y, ya desde su primera jornada como parte del staff generó una discusión entre Rocío Marengo y Erica García, aunque de una manera indirecta cuando a la ex de Ricardo Fort le molestó como llamó la cantante a la dominicana.

Todo comenzó Érica le pidió a Delfina Gerez Bosco que le avise a “la señorita esposa del Tirri” que le devuelva el delineador, y eso generó la indignación de Marengo. “Se llama Mimi, no somos esposa de o novia de. Eso no”, le dijo a la cantante, que se excusó aduciendo que “no conoce todo el parentesco hasta Tinelli”.

“A mí me molesta que a las mujeres se las llame ‘novia de’, ‘hermana de’. Tiene un nombre”, dijo Rocío, mientras García le pedía que deje de retarla dado que recién se había despertado. “Estás mal dormida y te molesta mi comentario, pero la verdad, que sabiendo su nombre… Te voy a decir ‘la ex de Mollo’”, retrucó Marengo.

Mientras Marengo seguía enumerando ejemplos como Tini Stoessel (“la novia de De Paul”), Érica perdió la paciencia. “No metas púa, bol… No seas infantil. Esto que acabás de hacer es tu personalidad”, se la devolvió Érica.

Más del picante entredicho

“No me gusta que le digas ‘novia de’ a una chica que tiene su nombre”, le espetó Rocío a García, que le contestó con un “A mí no me gusta que me grites a la mañana”. A esta discusión se sumó en un momento Mimi, que le aclaró a la cantante que ella “hizo su carrera independientemente” de El Tirri.

“Soy ‘La novia de El Tirri’ orgullosa, pero tengo mi nombre e hice mi carrera sola. Tuve un empujón y luego me hice sola”, le reprochó Mimi a Érica García, mientras Marengo le repetía que veía esa actitud “espantosa”.

Marengo hizo toda una exposición sobre como los medios se refieren a ciertas profesionales de los medios a través de sus relaciones con novios o esposos, y entonces Érica García se despachó sin filtros: “Te hubieras buscado otra profesión, no a mostrar el cu… y las tet… Si estás en feminista, el feminismo es defenderlo todo el tiempo. No sos feminista, claramente”.

“No es feminismo ni nada”, dijo Rocío, que se retiró de la mesa para irse a elucubrar ideas con Marian Farjat. “Es una imbecil, es una tarada, yo aparte estaba con el tema, ‘qué suerte que no hay ningún machista’. Erica me sorprende con sus pensamientos, mucho, y me parece que atrasa. Ella es la machista, supuestamente es cabeza abierta… y no. Le voy a decir ‘la ex de Mollo’”, cerró Marengo.

Fuente: LB24 / Ciudad Magazine.