Detienen a un hombre por tener 19 plantas de marihuana sin autorización

Un hombre quedó detenido la tarde de este miércoles luego de que la policía encontrara en su vivienda 19 plantas de marihuana sin la correspondiente autorización.

Personal de Comisaría Quinta allanó la vivienda de Facundo González, en Inglaterra al 2000, pues una vecina lo denunció por amenazarla con un arma de fuego. No obstante, los uniformados no hallaron ningún arma, pero descubrieron la siembra no autorizada.

La policía había logrado identificarlo gracias a una instigación que iniciaron analizando cámaras de seguridad. El hombre quedó a disposición de la UFIJ Nº 19.