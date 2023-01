Luciano Benavides logra su tercera victoria y su hermano Kevin resigna el liderazgo

El argentino Luciano Benavides (Husqvarna Factory Racing) obtuvo este jueves su tercera victoria parcial en el Rally Dakar 2023 que se disputa en Arabia Saudita, donde su hermano Kevin, del equipo Red Bull KTM, resignó el liderazgo de la clasificación general de motos por su décimo puesto en el inicio de la maratón Empty Quarter.

El menor de los Benavides comandó una prueba de 427 kilómetros (274 cronometrados) con un tiempo de 2:57:59, por delante de los australianos Daniel Sanders (Red Bull GasGas) y Toby Price (Red Bull KTM).

Cuarto se ubicó el estadounidense Skyler Howes (Husqvarna Factory Racing), quien con esa posición recuperó el primer lugar de la tabla acumulada que había perdido el miércoles ante Kevin Benavides, hoy décimo.

A falta de tres etapas para el final, la categoría de las motos refleja una definición en la que cada segundo cuenta: Howes está al frente con un registro global de 38:47:43, seguido por Price (+00:28) y Kevin Benavides (+2:44).

Luego, a más de 10 y menos de 20 minutos de distancia, se ordenan el chileno Pablo Quintanilla y el francés Adrien Van Bereven, ambos del Monster Energy Honda y Luciano Benavides, en el sexto escalón.

📺 Stage 11 saw the riders & drivers plunge deep into the Empty Quarter to the marathon camp. Competitors discovered huge dunes & gigantic chotts, pushing to the max speed limits: 160km/h for the bikes & 170km/h for the cars!



