El Pitbull de Villa Loreto volvió a atacar: ahora un hombre terminó en el hospital

A principios de septiembre del año pasado, el conocido locutor bahiense Daniel Laurín fue víctima de una brutal agresión por la presencia de un perro peligroso en Villa Loreto que tenía (y aún tiene) a maltraer a los vecinos y ocasionales transeúntes del sector.

No obstante, en las últimas horas la situación pasó a mayores porque el Pitbull en cuestión atacó a un hombre en Sócrates 2500 y le ocasionó lesiones de consideración. Giselle, hija de la nueva víctima, conversó con LA BRÚJULA 24 y dejó en claro la gravedad del hecho.

“Mi papá caminaba a la peluquería y de la nada apareció un pitbull suelto. Lo atacó inicialmente en la mano izquierda, le hizo un desastre. También lo lastimó en el abdomen y una pierna”, relató, en el programa “Bahía Hoy”.

Y prosiguió con la crónica del traumático episodio: “Con la mano que tenía libre trataba de sacárselo de encima, aunque sin éxito. Una persona intentó ayudarlo, hasta que un auto lo llevó hasta su domicilio, para luego ir con mi mamá al hospital”.

“Se hizo la denuncia. De todas maneras me acerqué a hablar con el dueño, sin conocer los antecedentes. Me atendió una nena menor de edad y los vecinos me alertaron que la Policía ya está al tanto, pero no pasa nada”, lamentó.

Luego, exclamó que “no quiero quedarme con los brazos cruzados porque esto va a terminar peor. Si agarra a un menor de edad, la historia será otra. Esta persona ya les dijo que no va a sacar al perro del lugar. Solo queda alertar a la gente para que no circule por allí”.

“En esa cuadra hay una farmacia y un médico que atiende a afiliados a PAMI. Los médicos suturaron la mano a mi papá y hay que esperar 15 días para ver las secuelas. Además, por su cuenta se está aplicando la vacuna antirrábica”, finalizó Giselle.