Dakar 2023: Andújar, cuarto en quads, y Benavides, octavo en motos

Los campeones argentinos Manuel Andújar y Kevin Benavides se clasificaron este lunes en el cuarto puesto de la división quads y el octavo lugar de las motos, tras disputarse la segunda etapa del Rally Dakar en una ruta de 598 kilómetros (430 cronometrados) entre el Sea Camp, a orillas del Mar Rojo, y la ciudad de Al-Ula, al oeste de Arabia Saudita.

Andújar (7240 Rally Team) quedó fuera del podio por un retraso en la parte final del segmento, que estuvo dominado con autoridad para el vigente campeón y líder de la general, el francés Alexandre Giroud (Yamaha Racing SMX Drag’on).

El piloto europeo firmó su victoria con un tiempo de 6:21:06, escoltado por el cordobés Pablo Copetti (+3:35), quien compite bajo bandera estadounidense, y el mendocino Francisco Moreno Flores (+5:29).

⚡️A quick look at the Stage 2 highlights after a challenging 430km adventure into the interior of Saudi Arabia from Sea Camp to AlUla.



