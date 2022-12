Navidad, empatía de Dios con nosotros

Por Javier Di Benedetto, sacerdote de la Iglesia Católica y párroco de Médanos

Si sostenemos que la Navidad es la celebración del misterio de la Encarnación, Dios que asume lo humano, y la empatía la entendemos como “la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos”, bien podemos reconocer la Navidad como: “la empatía de Dios con nosotros”

¡Qué hermosa y profunda tarea que humildemente se nos propone! No solamente tarea para hacer, sino también tarea de contemplar. Esto quiere decir que, en cada acto de empatía, por pequeño que sea, en cualquier rincón del planeta, por escondido que esté, ahí mismo está aconteciendo un pesebre, una Navidad. –”¿Qué? ¿Y si no cree en Jesús, ni en la Virgen, ni en los santos, ni en la Iglesia, ni en el Papa? ¿Y si se enojó con Dios? Y…”. Vamos de vuelta: ¿Empatiza? ¡Celebra Navidad! Es más, y tal vez suene un tanto duro: podemos ir a misa, hacer la novena, armar el arbolito y el pesebre, pero si no empatizamos, ¿podemos llamar a eso “Navidad”?

“Gracias, Jesús, por tener este año una nueva oportunidad para celebrar la Navidad. Gracias por mostrarnos en tu Palabra que nos salvaste empatizando con nosotros, y especialmente con aquello de lo que nos cuesta hacernos cargo o negamos. ¡Qué hermoso disfrutar que la Navidad no queda atrapada en los acotados límites de una religión o de unos ritos controlados! La navidad-empatía es proyecto universal para cada humano que desee ser-humano y hacer-humano. Amén”.