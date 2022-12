Abuso sexual infantil: “Saber y no denunciar te hace cómplice”

La doctora en Psicología Claudia Amigo es una especialista en el estudio de bebés de hasta 30 meses de vida que puedan ser blanco de ataques sexuales o de agresiones.

Primero, a modo de introducción, dijo que “la mayoría de los casos son intrafamiliares. El abuso sexual es un abuso de la confianza porque quien genera esa posición es aquel que tiene autoridad sobre el niño”. Y apuntó “generalmente son padres, padrastros, tíos. Y el 80% son hombres porque nuestra sociedad es patriarcal. Simboliza el poder llevado a la sexualidad”.

Respecto de lo que pasa en Bahía, o bien lo que debería ocurrir, comentó que “tienen que presentar la denuncia en la Comisaría de la Mujer o Fiscalía. Hay que explicar el motivo de por qué mantener la denuncia anónima, pero es necesario porque sino esto avanza y la persona se vuelve cómplice”.

“Toda persona que conoce un delito de este tipo y no lo denuncia es cómplice. La ley no va a penar a alguien por denunciar, pero si puede hacerlo por no denunciar”, reiteró.

Por otra parte, consultada respecto del victimario, Amigo aseveró: “No siempre ha sido abusado y no toda persona abusada termina violentando sexualmente a otra. Hay otras variables, como la falta de un límite interior, la que determina lo que está permitido y lo que no”.

Y agregó: “Hay una interpretación desvirtuada de la realidad, una identificación con la sexualidad infantil. Y a su vez no tiene una limitación, una represión, por lo que pasa al acto de aquello que puede fantasear. Y hay personas con disfunciones en las relaciones con adultos que encuentran más placer con niños justamente por esta identificación”.

