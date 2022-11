Cómo estaba el cielo el día de tu cumple: la NASA devela la incógnita

La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) creó una herramienta llamada What Did Hubble See on Your Birthday?, en español, “¿Qué vio el Hubble en tu cumpleaños?”, para descubrir que captó el telescopio Hubble en el espacio en distintas fechas.

“Hubble explora el universo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Eso significa que ha observado algunas maravillas cósmicas fascinantes todos los días del año, incluso en tu cumpleaños”, indica la página de la NASA.

Por ello, y en el marco de la celebración del aniversario número 30 de su lanzamiento, la NASA invita a las personas a conocer qué imágenes espaciales captó el telescopio en el día y mes de su nacimiento.

Cabe remarcar que la información de la NASA puede no coincidir con el año de nacimiento, ya que capta imágenes desde 1990.

Para saber qué captó el telescopio en la fecha de tu cumpleaños se debe:

-Entrar a la página oficial de la NASA.

-En el panel de selección, seleccionar mes (select month) y día (select day). Luego hacer click en enviar (submit).

-Listo. Te aparecerá que captó el Hubble en tu cumpleaños junto a una breve descripción de la fotografía.

Fuente: Perfil