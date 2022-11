Un historiador explica por qué hoy es feriado nacional

El reconocido historiador Eduardo Lazzari habló con La Brújula 24 sobre las razones que dan fundamento a la conmemoración del Día de la Soberanía. Inició la charla con “Bahía Hoy” lamentando que el feriado -originariamente del domingo 20 de noviembre- haya sido pasado, por cuestiones turísticas, para este lunes 21.

“Si el 20 de noviembre de 1845 era domingo, no me imagino a la gente diciendo ‘mejor lo hacemos mañana’. Me parece que forma parte de algunas de las cuestiones que en la Argentina se han ido haciendo costumbre y que habría que revisar. Argentina es el país con mayor cantidad de feriados”, expresó.

Lazzari realizó un contexto de la situación imperante en aquellos años.

“Había estallado una guerra civil en Uruguay y Juan Manuel de Rosas no aceptaba, como gobernador de Buenos Aires, ni la independencia de Uruguay ni del Paraguay, a las que consideraba provincias insurrectas y participa enviando tropas para apoyar a Oribe en la guerra civil”, indicó.

“Se eleva la presión entre nuestro país y Paraguay y surgen Francia e Inglaterra queriendo comerciar con Paraguay con el Río Paraná como vía de tránsito. La flota anglofrancesa toma la flota porteña, se quedan con los buques de Brown y Rosas ordena bloquear el Paraná para impedir el arribo de las embarcaciones a Paraguay. Lucio Norberto Mansilla elige el lugar del bloqueo donde se instalan cuatro baterías de artillería y un buque. El 20 de noviembre de 1845 se produce un combate brutal donde murió el 15 por ciento de las tropas argentinas y el 30%, resulta herida y queda fuera de combate”, explicó el historiador.

“Los anglofranceses lograron pasar pero el impacto diplomático que tuvo ese acto imperialista provocó el efecto diplomático contrario, que todos los países americanos condenaran la acción europea y apoyaran a la Confederación Argentina. Franceses y británicos se vieron impedir de hacer negocios en el trayecto hasta el Paraguay”, agregó.