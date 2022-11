Cristina recusó a la jueza que investiga el atentado en su contra

A través de un escrito difundido en sus redes sociales, Cristina Kirchner recusó este lunes a la jueza María Eugenia Capuchetti por la supuesta “inacción” en la investigación de la causa abierta tras la tentativa de homicidio del pasado 1° de septiembre en la puerta de su departamento en Recoleta.

Desde su cuenta de la red social Twitter, la vicepresidenta confirmó la presentación realizada este lunes por sus abogados y compartió el escrito en el que detallaron las presuntas anomalías que consideraron que fueron cometidas en el marco de la investigación.

“Comparto la recusación a la Jueza Capuchetti en la causa del atentado contra mi vida, el 1 de septiembre pasado. A partir de la página 7 se detallan sus irregularidades y arbitrariedades, desde el primer día, cuando se borró el celular de Sabag Montiel”, escribió la vicepresidenta en las redes sociales.

En el escrito de 37 páginas, la vice sostuvo que “la falta de imparcialidad” es la causa principal de la recusación. “Estamos ante una de las causas más relevantes de nuestra historia democrática, y necesitamos que la investigación esté liderada por alguien voluntarioso y que las decisiones las tome un juez imparcial, comprometido con la verdad y la justicia, y no con no molestar a quienes no hay que molestar”, sostiene el escrito.

“Si esta instrucción la completa María Eugenia Capuchetti, todos seremos noveles Sócrates que solo sabremos que no sabemos nada. Pero no por un ejercicio de mayéutica, sino porque la instrucción habrá estado a cargo de alguien que ni sabe ni quiere investigar”, dice en otro de los pasajes.

La querella también indica en la presentación que “detectó actuaciones, como mínimo, negligentes por parte de la jueza desde, literalmente, el primer día de investigación” y consideró que “estas situaciones ya hubieran sido suficientes para que la instrucción fuese remitida a otro juez”.

“A casi dos meses y medio del atentado, una serie de resoluciones netamente arbitrarias y la total parálisis investigativa nos han convencido de una manifiesta parcialidad contra esta parte”, añade.

Para la defensa de Cristina Kirchner, la jueza “bloqueó toda hipótesis que vaya más allá de Brenda Uliarte, Fernando André Sabag Montiel y Gabriel Nicolás Carrizo”. “Esto, aun cuando hay numerosa prueba que señala otros caminos”, remarca. El escrito blanquea así en el expediente las presiones para tratar de vincular el atentado y a sus organizadores -la llamada banda de los Copitos- con algún tipo de conexión política que pueda llevar las responsabilidades hacia figuras de la oposición.

“La magistrada gasta sus (escasas) energías en investigar a la custodia vicepresidencial, mientras que no ha puesto la mirada en la PFA ni por un segundo. Cuando esta fuerza ya había destruido gran parte de las posibilidades de éxito de la investigación, la apartó de la instrucción”, argumenta.

Y añade: “Las pruebas relevantes las señalamos dos abogados, por nuestra cuenta, y no el dream team judicial, que ni siquiera pudo (o no quiso) ver a Milman en un video de pocas horas. En las testimoniales, la jueza investigadora no realiza preguntas y los testigos los llama solo a pedido de parte”.

Según la presentación, “la jueza no solo no investiga, sino que toda información apta para la causa que acercan testigos termina en otros expedientes penales, en los que se criminaliza todo intento de investigar algo que vaya más allá de Uliarte, Sabag Montiel y Carrizo”.

Fuente: Clarín