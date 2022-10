En las redes: filtran una primera foto juntos de Wanda Nara y L-Gante

Mientras los rumores de romance entre L-Gante y Wanda Nara siguen a la orden del día, el cantante publicó una fotografía con la modelo, en la que ambos aparecen de espaldas, sentados frente a una mesa.

Además, el referente de la Cumbia 420 posteó una segunda imagen de la popular película de Disney, La dama y el vagabundo, en la que figuran dos perros mientras comen del mismo plato de espagueti y terminan besándose.

La imagen de ambos corresponde a un adelanto del videoclip que grabó junto a Wanda Nara en la casa que la mediática tiene en el barrio privado Santa Bárbara.

El rodaje se llevó a cabo el miércoles 12 de octubre y corresponde a la canción El último romántico, que el joven oriundo de General Rodríguez le dedicó a la mediática. Y al enterarse de lo que estaban haciendo, Icardi estalló en las redes sociales.

“Están haciendo un video en Santa Bárbara. No vamos a comentar nada de eso porque no es nuestro modo de vida y nuestro modo de ver las cosas. El cantante puso que estaban en otro lado y la verdad es que están en Santa Bárbara. El video es un poco ridículo”, sentenció el jugador del Galatasaray de Turquía en un escandaloso vivo de Instagram.

Además, se refirió a los rumores de embarazo que protagonizó la madre de sus hijas Francesca e Isabella. “Obviamente, lo del embarazo (que sería fruto de su relación con L-Gante) ni hay que responderlo. Eso ya lo respondió ella. Los que siguen la historia, saben que hace 6 años que tuvimos a Isabella y que no puede quedar embarazada. Nada más”, señaló.

Y acusó a su esposa de haber abandonado a sus cinco hijos, que quedaron a su cuidado en Turquía. “Estamos acá en Estambul con los nenes. Esperemos que la madre se digne a venir, ya terminó la grabación del programa que estuvo haciendo. También les voy a contar que está haciendo un video en Santa Bárbara. No vamos a comentar nada de eso porque no es nuestro modo de vida y nuestro modo de ver las cosas. No es lo que quiero para mis hijos y mis hijas”, declaró, acompañado por Valentino, el mayor de los varones que Wanda tuvo con Maxi López.

