Se confirmó la lesión de Di María y llega al Mundial

Después de horas de incertidumbre, finalmente este miércoles Angel Di María se presentó a primera hora en el centro médico de la Juventus y fue evaluado instrumentalmente para conocer el grado de la lesión que sufrió a los 21 minutos del partido frente al Maccabi Haifa por Champions, cuando un tirón en la zona del isquiotibial de la pierna derecha lo obligó a dejar la cancha.

“Estoy bien”, anunció Angelito para llevarle tranquilidad a los fanáticos cuando llegó al centro de salud. Y minutos más tarde, la Juventus confirmó que los primeros diagnósticos fueron acertados y que Fideo no sufrió una lesión de gravedad. “Las pruebas diagnósticas a las que se sometió Di María esta mañana en el JMedical revelaron una lesión de bajo grado en el tendón de la corva del muslo derecho”, detalló el club en el parte médico.

Además, la Vecchia Signora también informó los tiempos de recuperación y trajo alivio en Argentina. Según anunció el club, la recuperación completa demandará cerca de 20 días, por lo que Di María llegará en perfectas condiciones para el Mundial de Qatar 2022, que para la Selección comenzará oficialmente el 22 de noviembre, con el partido frente a Arabia Saudita.

Le condizioni di Angel Di Maria ⤵️ — JuventusFC (@juventusfc) October 13, 2022

Los partidos que se perderá Di María y cuándo podría volver

Por la lesión, la Juve se quedará sin una de sus máximas figuras por lo que resta de octubre y justo en plena definición de la Fase de Grupos de la Champions League. Es que por los plazos de recuperación, Di María no podrá estar ante el Benfica, por la quinta fecha del certamen internacional y llegaría con lo justo al partido frente al PSG. Ese día se estarían cumpliendo oficialmente los 20 días. ​

Tomando en cuenta la cercanía del Mundial, se espera que desde el club no apuren la recuperación del argentino. Sin embargo, dada la complicada situación que atraviesa la Vecchia Signora en la Champions, tal vez apuntan a una posible vuelta para enfrentar al equipo de Messi en el cierre de la Fase de Grupos.

En principio, los partidos que se perdería serían:

Sábado 15/10 – Vs. Torino – Serie A



Viernes 21/10 – Vs. Empoli – Serie A



Martes 25/10 – Vs. Benfica – Champions League



Sábado 29/10 – Vs. Lecce – Serie A

​

Miércoles 2/11 – Vs. PSG – Champions League.

Fideo podría reaparecer ante el Inter el 6 de noviembre, y le quedarían otros dos partidos más antes del parate por el Mundial. El primero sería el 10 de noviembre, frente al Hellas Verona y el segundo el 13, ante Lazio.

El parte médico de la Juventus

Las pruebas diagnósticas a las que se sometió Di María esta mañana en el JMedical revelaron una lesión de bajo grado en el tendón de la corva del muslo derecho. Tomará alrededor de 20 días para su recuperación completa.

Concentrados hasta el sábado

Luego de la caída ante el Maccabi, Massimiliano Allegri, entrenador de la Vecchia Signora, decidió tomar medidas para intentar recuperar al equipo, que actualmente no está pasando por un buen momento tanto en Champions como en la Serie A.

De esta manera, ya de regreso en Turín, todo el plantel se instaló en el hotel que la Juve tiene en sus instalaciones y quedarán concentrados hasta el sábado, cuando enfrentarán al Torino por la Serie A. ​

Fuente: Olé