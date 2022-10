“Fue un fallo ejemplar”, afirmó el abogado de uno de los imputados

Claudio Pontet, abogado de Gustavo Herro, valoró esta mañana en LA BRÚJULA 24 el fallo por el que fueron absueltos los imputados en una causa de estafa en perjuicio de Maximiliano Labastía.

“Fue ejemplar”, consideró el profesional en contacto con el equipo periodístico del programa “Bahía Hoy”. Y agregó que “Lo esperábamos realmente, es una causa que nunca debió llegar a juicio. El fallo es contundente porque determina que de ninguna manera hubo delito”.

A modo de análisis, el profesional destacó que “la única heredera era la madre del contador, porque en 2005 cuando falleció, Maximiliano Labastía no era hijo de Adolfo Herro para la ley. No había sido reconocido ni tenía sentencia de filiación. Legalmente la única heredera era la mamá, que tenía una partida que acreditaba ese carácter”.

“Tanto es así que la justicia la declaró de esa manera, solo hizo lo mismo con Labastía dos años después cuando salió la filiación. Le quedaba un crédito contra la heredera aparente, que tuvo la disposición de esos bienes”, apuntó.

En esa misma línea, Pontet se escudó en la supuesta nula relación entre padre e hijo. “Lo había conocido solamente tres meses antes y estuvo una sola vez con él”. “Esto no se consideró en la sentencia, el trato que en realidad no tenía. Y la sentencia de filiación la obtuvo recién dos años después”.

“Nadie puede saber si el parentesco es real si no se hace un ADN. Supongamos que fuera así, que no lo esperaron, eso sería legal. La señora pudo disponer de los bienes porque la ley así lo autorizaba. Uno podría decir que está mal, que lo hicieron a propósito, pero no es delito. Además, acá estamos juzgando a otra gente, no a la señora. No se hizo todo con una velocidad increíble como se dijo tampoco”, aseveró.

Y añadió: “Tampoco reclamó las cosas dos años después –por Labastía-. Que lo haga, que haga un juicio civil, pero reitero, no hubo ningún delito. Es el tercer juez que lo dice, ya hubo dos sobreseimientos previos. Este juicio no debió hacerse porque ya estaba claro desde un primer momento. Si la justicia declara a alguien heredero puede disponer los bienes como quiera. Esta gente venía acusada por estafa, que presupone que se engañó a alguien. Eso no pasó, se hizo un expediente en el que se legitimó a una persona para adquirir un patrimonio”.

“Labastía nunca lo reclamó, no hay un juicio civil al respecto. Debió haberlo hecho con la mujer que falleció. Ahí se tenía que determinar lo que debían. Lo que hizo la señora fue vender dos bienes que recibió por la herencia, tenía 85 años y por eso se hizo de esa manera. Ella no lo consideraba su nieto, después el ADN demostró que sí”, cerró.