“El fallo fue una burla”, dijo el abogado de Rodríguez Labastía

Juan Francisco Carnero, abogado de Maximiliano Rodríguez Labastía, el hijo del contador Adolfo Herro –ayer absolvieron a los seis imputados de estafarlo con la herencia– conversó al respecto con La Brújula 24.

“Lo he escuchado al doctor –Claudio Pontet, defensor de Gustavo Herro-, y obviamente hemos tenido posiciones totalmente contrapuestas. La idea no es ponerme a polemizar con él, pero claramente no comparto muchas de sus apreciaciones”.

“Hay una serie de cuestiones que se omitieron, esta sentencia es increíble porque no se analizó nada de lo que hicimos en el debate, estuvimos prácticamente 10 días para algo que no se valoró. Más aún cuando parte de los testigos eran de la misma familia Herro”.

“El doctor Pontet dice que tal vez no conocían cabalmente a Labastía, cuando eso quedó demostrado, parecía hasta cínico cuando lo negaban. Era una situación muy chocante para nosotros, porque era negar lo que todos los testigos iban reconociendo”, apuntó.

A modo de análisis, el profesional dijo que “lo que quedó probado en el debate, al menos para nosotros, es que hubo participación de los imputados en casi todos los actos. Y lo más importante es que quedó probada la actitud que asumieron desde un primer momento. Incluso hablaban de vender todo porque había un “hijo en danza”.

“De eso el juez Giuliani no dijo nada, por eso vamos a apelar hasta las últimas consecuencias. Jurídicamente hablando fue una suerte de burla, lo que se hizo fue pisotear los derechos que reclamaba Maximiliano –Labastía-. Si bien hubo alguno que dictó el sobreseimiento, la Cámara compuesta por tres jueces resolvió que todos estos actos encuadraban dentro de una estafa, fue categórico en ese aspecto”, explicó.