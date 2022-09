Massot pidió su sobreseimiento, la fiscalía insiste en su procesamiento

En los últimos días el empresario Vicente Gonzalo Massot, ex dueño de La Nueva Provincia, pidió por el sobreseimiento total en la causa donde se lo investiga por su presunta complicidad con la última dictadura militar.

Enterados de esta situación, la fiscalía de Derechos Humanos redobló la apuesta y presentó un pedido de procesamiento por delitos de lesa humanidad.

Cabe recordar que hoy en la causa a cargo del juez Walter López Da Silva, el imputado está con una falta de mérito dictada por el propio magistrado.

Sin embargo ante las nuevas presentaciones, el juez deberá resolver si cambia el estado procesal de Massot.

Según pudo saber La Brújula 24 no hubo nuevos elementos en la causa donde se investiga al empresario. Todo indica que el expediente no se encamina en lo inmediato hacia un cierre definitivo ni a un avance al procesamiento como pide la Fiscalía.

“Si no hubo nuevas pruebas para incriminar o desincriminar a Massot, sería prematuro que haya una definición inminente de la causa. Se puede seguir investigando pero no dar un cierre definitivo aún ni procesar porque la prueba hasta ahora no alcanza para avanzar en un procesamiento”, describió una fuente judicial.