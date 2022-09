Un experto piloto habló sobre el reciente avistamiento en Choele Choel

“¡Es el ovni de Polanco!” se le oye decir a uno de los pilotos de Aerolíneas Argentinas que el viernes pasado observó, como otros dos de sus colegas, dos extraños objetos luminosos en Choele Choel, cuando realizaban sus rutas programadas hacia Bariloche y Buenos Aires.

Se refería a Jorge Polanco, piloto profesional y consultor, quien en 1992 fue seguido por un objeto volador no identificado (ovni) cuando estaba por aterrizar en esa misma zona, piloteando una aeronave también de la línea de bandera.

“Ellos estuvieron en contacto visual con dos objetos no identificados, como ellos lo describen muy bien, el caso mío en alguna medida se diferencia en que yo tuve al objeto volando al lado, hasta casi llegar al aeropuerto, en su momento hicimos 17 minutos de contacto”, recordó Polanco en conversación con el programa Nunca es Tarde que se transmite por La Brújula 24.

El caso está documentado como un auténtico avistamiento de objetos no identificados y el piloto agrega que en ese momento sobre él estaba un avión militar de Gendarmería y operarios de la fuerza en el aeropuerto, que fueron testigos.

Sobre el avistamiento de los tres pilotos, Polanco resalta “que esto no deja de ser menor, porque al estar involucradas estas aeronaves, se trata de profesionales y los profesionales no nos equivocamos cuando admitimos que lo que vemos no es una estrella”.

Polanco se ha convertido en un experto en el tema de avistamientos de objetos no identificados y le llamó la atención que el evento del viernes pasado “disparó una serie de cosas e indudablemente que lo del 92 sigue muy garbado en la gente, fue muy fuerte, de hecho, organismos de Estados Unidos lo reconocen como uno de los pocos y muy importantes contactos”.