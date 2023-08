A 28 años del “ovni de Polanco” el piloto reflexiona: “Me cambió la vida”

Hace 28 años Jorge Polanco vivió su segunda experiencia con objetos voladores no identificado y una de las más significativas ocurridas en la Argentina. Mientras estaba por aterrizar en Bariloche un ovni voló cerca del avión que pilotaba por 17 minutos. El evento está bien documentado y cuenta con testigos tanto en tierra como en el aire.

“Lo único que no puedo hacer es negar que de alguna manera cambió mi vida, me cambió hasta la manera de pensar”, aseguró en el programa Vamos Viendo que se transmite por Cadena 3 Bahía Blanca.

Polanco comentó que con todo “lo que Estados Unidos está revelando la gente empezó a a abrir la cabeza hacia el hecho de que hay muchas posibilidades de vida que las que nosotros podríamos creer”.

“Se cortó la luz del aeropuerto, se magnetizaron todos los equipos del aeropuerto, y yo en todo momento me repetía que no tenía que perder el control. Hice lo que mi habilidad y experiencia me permitió hacer. La pasé mal, fue con miedo porque estábamos frente a algo completamente desconocido, mas allá de que había tenido un avistaje antes de ese”, agregó acerca de aquel momento que vivió el 31 de julio de 1985.

Antes, el 6 de febrero de 1985 en la frontera con Brasil, tuvo su primer avistamiento y después el 11 de agosto de 1996 cuando despegaba sobre Trelew hacia Río Gallegos el tercero.

“Fue demasiado evidente”, dijo sobre el episodio de Bariloche, “como para buscarle ninguna otra explicación que no fuera una nave extraterrestre con forma, tamaño y color que después en el avistaje en Trelew tuve oportunidad de volverla a ver”.

Polanco agregó que con el tiempo fue accediendo a información, que se entrevistó con alguien de la NASA, quien le reconoció la credibilidad del avistamiento.