Polanco sobre Aerolíneas: “Darle la empresa a los empleados es un desafío”

Jorge Polanco, asesor aeronáutico con 40 años de experiencia dentro de Aerolíneas Argentinas, especialmente como piloto, aseguró que el ofrecimiento por parte del presidente electo Javier Milei de que los trabajadores se encarguen de la conducción de la línea aérea es un desafío al que deben responder positivamente.

“Es un verdadero desafío. Es la hora de demostrar que no solamente los tripulantes tienen la capacidad de poder gerenciar una empresa de tamaña magnitud y prestigio en el mundo. Quizás para los sindicatos no es del todo agradable, porque significaría, en el tiempo, la pérdida de cierto poder, pero que si la empresa no funciona, tampoco van a tener el poder de adjudicarse la potestad de manejar nada”, señaló en el programa Nunca es Tarde.

Polanco dijo que “nos encontramos frente a un cambio de paradigma. El próximo domingo, de una u otra manera, cambia todo 180 grados y la manera hasta de pensar para mucha gente. Y hay que entender que una empresa que tuvo la suerte de que fue rescatada, hoy tiene la posibilidad que quien viene a gobernar te dice: ‘Manéjenla ustedes, hagan un directorio profesional'”.

El expiloto de la aerolínea de bandera dijo que “hay entender que es un es un cambio de paradigma y una oportunidad. Los tres sindicatos se deberían estar reuniendo para decir cómo le responden al Presidente y de qué manera aceptan el desafío”.

Polanco agregó que aceptar la propuesta de Milie implicaría que “preste el andador durante seis, ocho meses, y que después mostrar que los trabajadores pueden solos”.

Criticó el manejo militante de la empresa y aseguró que no es cierto que sea rentable actualmente y que “si no entendieron el mensaje, teniendo la oportunidad de que te la den, se van a estrellar y se van a quedar absolutamente todos sin trabajo”.

“Creo que los profesionales están en la empresa, se necesitarían algunos profesionales en la conducción, no son los gremios precisamente quienes deberían conducir, y sí son los gremios quienes deberían decir o designar quienes son los que no están técnicamente capacitados para estar en la empresa”, agregó.