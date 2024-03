“No hay razón para no festejar que se vuelva a dotar a la Fuerza Aérea”

En las últimas horas, Argentina acordó con Dinamarca la compra de 24 aviones supersónicos de EE.UU. Y por supuesto, no faltaron las voces a favor y en contra.

Lo que trascendió fue que el ministro de Defensa, Luis Petri recibió a su par danés para avanzar en los detalles del contrato para adquirir esas aeronaves para la Fuerza Aérea.

“Sentamos las bases para la cooperación en el área de defensa entre Dinamarca, Estados Unidos y Argentina. Seguimos fortaleciendo nuestras fuerzas, recuperando la capacidad supersónica que nos permita custodiar y defender nuestro espacio aéreo”, contó Petri al término de esa reunión.

Al respecto, el equipo del programa “Nunca es tarde”, emitido por La Brújula 24, habló con Jorge Polanco, comandante y consultor aéreo, quien destacó como muy positivo el acuerdo entre ambas naciones, teniendo en cuenta lo que a su entender es un estado de “indefensión” del país.

“Lo primero a decir es que tanto la Fuerza Aérea, como la Marina y el Ejército han venido sufriendo una devastación en cuanto a sus materiales y posibilidades en los últimos 20 años. Eso nos ha llevado a un estado prácticamente de indefensión”, dijo.

Y agregó: “De la mano de este Gobierno, y por iniciativa de algunos señores también en años anteriores, se había iniciado el estudio para dotar a la Fuerza Aérea con un avión como el F16. En este caso tenemos que hablar de un modelo muy similar al que tienen los chilenos”.

“Antes había un equilibrio con los famosos Mirage, que ya no están más en la Argentina, por eso la indefensión. Estos aviones –F16– han sido estudiados y hay que entender que, al estar en Europa, tienen un estado espectacular, están bien mantenidos y no son tan antiguos”, comentó el especialista.

En esa misma línea, el piloto, conocido por su historia de avistamiento OVNI, remarcó que “las cuatro primeras que van a venir a finales de este año son biplaza, es decir, para entrenar a los pilotos, lo cual va a demandar al menos tres años más”.

“Eso es lo que demanda volver a tener pilotos entrenados en combate. El contrato sería por 650 millones de dólares, de los cuales 350 son para entrenamiento, mantenimiento y los repuestos. Los aviones se compran de atrás para adelante, lo último que se hace es traerlos. No me parece un precio exorbitante, pero si no fuese por Estados Unidos, que está en una situación geopolítica muy particular con nosotros, no los podríamos tener. Además, esto conlleva un visto bueno de los británicos, con quienes de alguna manera estábamos penalizados y lo venimos sufriendo, por ejemplo, en la Base Espora”, apuntó.

Además, señaló: “Es un avión moderno, es monoturbina y eso facilita el mantenimiento porque lo reduce. Se trata de un avión caza, al que le fueron haciendo muchas mejoras y el que va a venir a la Argentina tiene muy buena tecnología”.

“No hay razón para no festejar que se vuelva a dotar a la Fuerza Aérea del material que necesitamos los argentinos”, argumentó.

