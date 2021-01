Jorge Polanco: "El ovni voló con nosotros por 17 minutos"

Uno de los hechos más paradigmáticos de la aviación mundial sucedió en 1995. Un avión de Aerolíneas Argentinas estaba a punto de aterrizar en Bariloche, y de repente, un ovni lo cambió todo.

En ese entonces Jorge Polanco ya llevaba 18 años como piloto comercial. No era un novato, y luego de ese episodio siguió siendo todo un referente a nivel internacional, pero esa noche lo marcó a fuego.

Cordial como pocos, se prestó a una entrevista en el Instagram Live de LA BRÚJULA 24, en donde además tocó otros aspectos de su vida, como el momento en el que fue piloto de Turismo Carretera.

Sobre el hecho puntual en el invierno del 95, con memoria fotográfica Polanco aseguró que "el ovni voló con nosotros por 17 minutos. Quedó todo documentado".

Al tiempo que en otro pasaje del relato, confirmó que "yo no le comuniqué a nadie lo que iba a hacer, y sin embargo esa nave es como que me leyó la mente, porque se adelantó y me esperó por un lugar donde yo debía pasar".

Según mencionó, seis meses más tarde tuvo una particular visita. "Me vino a ver un hombre que decía pertenecer a una organización de la NASA. Tenía un acento americano trabado, y me dejó la sensación de que esto venía ocurriendo hace mucho".

Sobre ese encuentro, el piloto recordó: "Este señor me dijo, Comandante yo lo sigo desde el primer día, y desde ese día no se apartó ni en una coma de la declaración que hizo. Eso nos da la pauta que es real lo que vivió".

Y pese a que la historia es muy conocida, Polanco no suele dar notas, algo que se encargó de explicar: "No le abro la puerta a todos. En Argentina hay pocos investigadores serios".

Por fuera de ese hecho, recordó cuando siendo Gerente de Operaciones de Aeolíneas logró instalar un vuelo diario que uniera Bahía Blanca con Capital Federal.

"Trabajé mucho con el diputado Dámaso Larraburu. Pude instalar un vuelo diario que llegaba a la noche y salía bien temprano. El avión dormía todas las noches ahí" recordó.

Y en esa línea, agregó: "La gente lo usó mucho. Fue un éxito. La gente se ahorraba los 700 km en ruta y se salvaron muchas vidas".

Repasá la entrevista completa haciendo click acá.