Proponen incorporar la figura del arrepentido en la Justicia provincial

El senador Andrés De Leo (Juntos) presentó un proyecto en la Legislatura bonaerense que busca reformar el Código Procesal de la provincia de Buenos Aires para incorporar la figura del “imputado arrepentido”.

“Este proyecto lo que busca es que en el ámbito de la Justicia Provincial se incorpore una figura, que ya está en la Justicia Federal, que es la posibilidad de que una persona que haya cometido un delito pueda tomar la figura del arrepentido y aportar información valiosa para un proceso judicial que permita desarticular el crimen organizado, para que fiscales y jueces puedan avanzar sobre las cuestiones más profundas del delito”, dijo el legislador en el programa Nunca es Tarde que se transmite por La Brújula 24.

El tema fue también parte de los tratados en la reunión de la Mesa Judicial de Narcotráfico realizada el martes en la Bahía, donde confluyeron diferentes funcionarios del ámbito judicial local.

“Está claro que siempre ha generado algún nivel de controversia que una persona que cometió un delito busque favorecer su situación judicial aportando información, pero creo que hay que aportar herramientas a la Justicia para que pueda avanzar y luchar contra estas organizaciones que cada vez son más importantes”, agregó De Leo.

El senador provincial detalló que un arrepentido “mejora su situación procesal si aporta pruebas valiosas a la causa y es un estímulo que busca que fiscales y jueces tengan elementos probatorios fuertes para avanzar en el crimen organizado”.

“Me parece que esta dualidad de que la Justicia Federal lo tenga y no la ordinaria no es positiva, por eso volvemos con este proyecto que creo que es el momento apropiado, porque hay una enorme conciencia del avance del crimen organizado, en especial en cuanto al narcotráfico”, aseguró.

De Leo destacó la eficiencia de la figura del arrepentido en la Justicia Federal, así como en otros países y dijo que en específico para Bahía Blanca es clave porque “está claro que la ciudad está en un momento de quiebre vinculado al tema del narcotráfico. Para que no se transforme en lo que es Rosario, y no lo es, pero la Bahía Blanca de hoy no es la misma de hace unos años”.

Sobre la opinión del oficialismo acerca de la propuesta, dijo que no tenido conversaciones concretas sobre el tema, pero ha “tenido la sensación de que hay un compromiso muy fuerte o un darse cuente de que la Argentina y Bahía tiene que poner las bardas en remojo”.

“No necesitamos nada para darnos cuenta de que estamos muy cerca, lamentablemente, de una situación que puede desbordarse, mas allá del proyecto, hay voluntad para empezar a dotar de herramientas. Ojalá que esta ley y otras que se han presentado sirvan para se castigue a los sectores mafiosos y organizados, para que se castigue en donde más les duele que es el tema económico”, dijo.