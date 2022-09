Ataque a CFK: el hallazgo en el teléfono de Brenda Uliarte que podría ser clave

Los investigadores creen que en el celular de los implicados se encuentra gran parte de la clave de la causa que intenta esclarecer el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. En ese contexto, se encontraron con un dato llamativo. Brenda Uliarte, la novia de Fernando Sabag Montiel, tenía una carpeta segura en su dispositivo como una suerte de segundo filtro para impedir el fácil acceso a su contenido.

Una carpeta segura es una manera de proteger los archivos del teléfonos para que otros no accedan a ellos. Pero no es algo que usen habitualmente los usuarios de dispositivos. Los datos en este tipo de carpetas no se pueden transferir a través de métodos como un USB o WiFi. Por qué Brenda tendría una carpeta segura y qué hay ahí guardado es una de las respuestas que buscan contestarse por estas horas los investigadores.

Los técnicos de la PSA descargaron casi 120 gigas de información del celular de la joven, pero llamó la atención la carpeta segura. Es que los investigadores ya tienen por acreditado que el grupo se comunicaba en formas alternativas, como por ejemplo, a través de perfiles falsos de Facebook.

El juzgado recolectó el teléfono de Brenda y de los integrantes de la ahora denominada “banda de los copitos”: los cinco amigos de la pareja que hoy figuran como testigos y que declararon ante Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo que no sabían que iban a atentar contra Cristina Kirchner.

Hay sospechas entre los investigadores en su rol en los hechos y plantean que habrían sido vistos en los días previos en los alrededores de la casa de la ex presidenta. Por ahora están tratando de reconstruir con las cámaras de seguridad privadas, los celulares y las redes sociales si esa hipótesis se confirma.

Fuente: Infobae