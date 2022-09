A Wanda le gustó Turquía: Mauro Icardi jugará en el Galatasaray

París Saint Germain encaminó todo para quitar de su lista al último marginado. Mauro Icardi acordó de palabra para jugar durante la próxima temporada en el Galatasaray y se espera que en las próximas horas desembarque en territorio turco para ser parte del equipo más ganador de ese país a horas del cierre del mercado de pases en esas latitudes.

El delantero de 29 años arribará a préstamo por una temporada sin opción de compra y su nueva entidad se hará cargo de unos 3 millones de euros de su salario anual, mientras que la otra parte quedará bajo la obligación del PSG según informó el medio local Sozcu. Más allá de ser un número significativo, el pago del Galatasaray corresponderá a menos de la mitad de los cerca de 8 millones que tiene pautado por contrato con los franceses.

“¿Cómo va a estar preocupado con el contrato que le hice? Tiene un contrato de dos años todavía con el París y está muy tranquilo”, planteó la propia Wanda Nara en una entrevista con el programa LAM (América) cuando le preguntaron si su esposo estaba intranquilo mientras no se cerraba una transferencia.

Lo cierto es que su pareja y representante acompañó a Icardi el mes pasado a Estambul cuando le anticiparon el “sí” a Galatasaray, según información que brindó el diario Hurriyet. Ese mismo medio, que confirmó que ambos estuvieron en Turquía el 17 y 18 de agosto, también adelantó que la familia Icardi-Nara vivirá en “una villa con vistas al Bósforo en Bebek” cedida por el club. Ese sitio es reconocido por ser uno de los más distinguidos de la costa europea.

El periodista Ali Naci Küçük del Hurriyet aseguró que durante esa visita relámpago al país se armó una especie de operativo de seducción para convencer también a Wanda Nara de trasladarse con su familia. Los directivos le “mostraron las villas” a las que podrían mudarse si decidían firmar y fue allí que la manager “llegó a un acuerdo” por esta casa en Bebek.

“La administración del Galatasaray ha hecho un gran esfuerzo en el último mes para convencer a Icardi”, afirmó y puntualizó con que invitaron especialmente a la esposa del delantero a Estambul para “presentarle las bellezas de la ciudad”, al mismo tiempo que la “hospedaron en un hotel de lujo” en el barrio de Kuruçeşme que tendría un valor de unos 1800 dólares la noche. El mecanismo funcionó, ya que la empresaria no escondió sus elogios para ese país durante las últimas horas: “Tengo muchas ganas de vivir en Turquía, veremos si se da. Es un lugar que me encanta. Tengo como 6 o 7 viajes a Turquía de vacaciones, sola con mis hijos, es un destino que me gusta”.

