Francesco Bagnaia volvió a ganar y hace historia en el MotoGP

El italiano Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati Desmosedici GO22) ha vuelto a ganar, su cuarta victoria consecutiva, al adjudicarse el Gran Premio de San Marino de MotoGP en el circuito “Marco Simoncelli” de Misano Adriático por apenas 34 milésimas de segundo sobre su compatriota Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP21) y hacer historia al ser el primer piloto de la marca italiana que logra un hito semejante.

Ningún piloto de Ducati ha logrado sumar cuatro victorias consecutivas en una misma temporada como ha hecho Bagnaia, que suma un total de seis en 2022 y se acerca cada vez más al líder del mundial, el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), que se tuvo que conformar con la quinta plaza, aún con todo por delante del español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), que fue sexto.

Y no lo tuvo fácil Bagnaia pues no hubo órdenes de equipo en Ducati y Enea Bastianini intentó superar al que será su compañero de equipo en 2023 en una última vuelta frenética sin conseguirlo.

El australiano Jack Miller no defraudó a las expectativas y llegó primero a la curva de final de rect, en donde hasta tres pilotos se fueron por los suelos, el francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP22), el español Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V) y el italiano Michelle Pirro (Ducati Desmosedici GP22).

Tras la estela de Miller se “pegaron” el italiano Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP21) y Francsco “Pecco” Bagnaia (Ducati Desmosedici GP22), aunque Miller aguantó poco en cabeza al irse por los suelos en la segunda vuelta, lo mismo que el italiano Marco Bezzecchi (Ducati Desmosedici GP22).

En apenas dos vueltas cinco pilotos habían quedado ya descartados para la carrera, en la que el liderato inicial de Bastianini pasó a manos de Bagnaia, mientras Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) recuperó desde la novena hasta la quinta posición, con el líder del mundial, el francés Fabio Quartararo, tras él.

Aún hubo más cambios en una carrera que comenzó muy agitada, pues Maverick Viñales (Aprilia RS-GP) se percató de las intenciones de Bagnaia y superó a Bastianini para ponerse tras su estela y evitar que se escapase en solitario, el objetivo que estaba buscando el piloto italiano.

Así, la situación de carrera en la cuarta vuelta era con Bagnaia como líder, seguido sin apenas distancia por Maverick Viñales, Enea Bastianini y Luca Marini, y unos metros más atrás Aleix Espargaró, Fabio Quartararo, Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP22) y Alex Rins (Suzuki GSX RR), que hizo la vuelta rápida de la prueba en el quinto giro para intentar conectar con ellos.

Maverick Viñales vio clara su oportunidad, sabedor de que Bagnaia podía arriesgar pero no hasta el límite de cometer un error que dejase el camino expedito hacia el título a Quartararo -que saltó hacia adelante para intentar alcanzar al cuarteto de cabeza- y Espargaró, por lo que comenzó a “enseñar” la rueda de su Aprilia al italiano, quien se siente muy “cómodo” siendo él quien marca el ritmo.

Con el paso de las vueltas la situación se fue consolidando, siempre con Bagnaia marcado el ritmo al frente de la misma, perseguido como sus sombras por Viñales, Bastianini y Marini, con Quartararo un poco más atrás y Aleix Espargaró intentando no perder el contacto con ellos.

Alex Rins ya estaba rodando en solitario séptimo, por delante de Jorge Martín, el portugués Miguel Oliveira y el surafricano Brad Binder, ambos sobre sendas KTM RC 16 y con Alex Márquez (Honda RC 213 V), undécimo.

La lucha de Bagnaia y Viñales se vio reflejada en la tabla de tiempos pues en el decimosexto giro ambos batieron el récord de vuelta rápida de carrera, mientras Enea Bastianini cometió un error que le hizo perder algo de terreno junto a Luca Marini, el primero en perder la “conexión” con el grupo de cabeza.

Bastiniani vio su oportunidad en el vigésimo giro y superó a Viñales, que no podía con el potencial de las Ducati y que a la postre permitió que “Pecco” Bagnaia se fuese los metros suficientes para sumar su cuarta victoria consecutiva y la sexta de la temporada.

Con la victoria garantizada de Bagnaia y la segunda plaza de Bastianini, que para sorpresa de todos atacó al que será su compañero de equipo en 2023 hasta la última vuelta, a pesar de estar en juego unos puntos muy importantes para el campeonato del mundo, Maverick Viñales se tuvo que conformar con la tercera plaza, en cualquier caso un nuevo podio, por delante de Luca Marini, Fabio Quartararo y Aleix Espargaró.

Alex Rins acabó en la séptima posición con Jorge Martín noveno, Alex Márquez décimo al verse beneficiado de la penalización de “vuelta larga” que tuvo que cumplir el portugués Oliveira por exceder en varias ocasiones los límites de la pista, y Raúl Fernández (KTM RC 16), decimotercero.

Fuente: Agencia EFE.