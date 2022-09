Ataque a Cristina: “Cuesta recomponerse de ver este grado de violencia”

María Teresa García, presidenta del bloque de senadores bonaerenses del Frente de Todos, habló con La Brújula 24 sobre el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández.

“El mismo día del atentado nos pusimos en contacto con representantes de la oposición para tener una sesión especial en el recinto. Ayer hicimos una conferencia de prensa junto con el bloque de diputados del FdT manifestando nuestra preocupación y alerta y convocamos a todas las fuerzas sociales, a las distintas religiones, a las universidades, a los estudiantes, a las pymes, a la concentración en plaza de mayo. Y el próximo lunes a las 15 haremos junto con una oposición una sesión especial en el Senado”, expresó García al programa “Hoy también”.

La legisladora dijo que tuvo la posibilidad de conversar con Cristina antes del atentado.

“Hablé hace dos días con ella. Estaba muy tranquila, siguiendo de cerca todo lo que había sucedido con el vallado, con la represión. Imagino que una vez que subió a su casa y vio las imágenes, debe haber estado shockeada como le podía pasar a cualquier persona. Le pasaría a cualquiera de nosotros si nos colocan un arma a diez centímetros de nuestra cabeza. Cristina es fuerte, ha pasado por situaciones muy difíciles y seguramente se va a recomponer de esta situación. De lo que cuesta recomponerse es de ver cómo transita en nuestro pueblo este grado de violencia”, expresó.

García consideró que “es una obligación” de la dirigencia política en general acompañar una expresión de repudio al atentado.

“Entiendo que el radicalismo, que ha sufrido en cabeza de sus dirigentes serios embates como fue el caso de Yrigoyen y de Alfonsín, acompañará. Hay una obligación institucional de acompañar la preocupación porque es muy importante que la gente vea que es algo compartido por toda la dirigencia política. Va a haber sectores radicalizados, como los hubo todos estos años. No se puede condicionar el tono. Me parece que hay que animarse y atreverse a tener la discusión en el ámbito que corresponde, que es el recinto de sesiones. Nadie se va a alterar si hay algunos términos más altisonantes que otros, porque de hecho lo tenemos permanentemente. En la apertura de la asamblea legislativa, a Cristina le gritaban barbaridades y ella no se dio por ofendida ni se levantó y se fue. Nadie se va a asustar porque el debate sea caliente, tal vez deba ser así”, indicó.

Respecto del perfil del atacante, afirmó que “no creo que sea un loquito”. “Voy a descartarlo; ni estaba bebido ni nada por el estilo. Borró todos los contenidos de las redes sociales, con lo cual hay que ver. Esto está en manos de la justicia”, agregó.

La senadora admitió que la pandemia perturbó a la sociedad en su conjunto.

“Hay un nuevo sujeto social. La sociedad quedó lastimada y, además, muy afectada económicamente, como en todo el mundo. En España se restringe al máximo el uso de la energía y esto genera mucho enojo. En Italia han tirado las facturas para no pagarlas. La crisis de la pandemia y la guerra es un fenómeno en todo el mundo. La frustración genera enojo e ira; el problema es cómo se para esto”, advirtió.

García hizo una crítica a la labor de la prensa y, en especial, al impacto que pueden generarse a través de los medios de comunicación con coberturas excesivamente invasivas.

“Que las cámaras hayan estado filmando como lo hicieron la ventana del departamento de Cristina el día del alegato (de los fiscales de la causa Vialidad), es una tentación para llamar a descerebrados a tener gestos de violencia. Hay que tener mucho cuidado con los mensajes que se dan. Si bien es cierto que hay un altere general en la sociedad, no es raro que aparezcan brotes de violencia”, aseguró.