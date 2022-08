Fórmula 1: remontada y victoria de Max Verstappen en el Gran Premio de Bélgica

Helmut Marko lo había advertido un día antes y Max Verstappen no falló. El campeón del mundo realizó una remontada para conseguir la victoria en el Gran Premio de Bélgica en el circuito de Spa-Francorchamps liderando un 1-2 de Red Bull con Sergio Pérez en la segunda plaza, el regreso al podio del mexicano desde el GP de la Gran Bretaña.

Here's an incredible stat 🤓



Consecutive race wins starting 10th or lower had (until today) only happened once before in F1 history



1959/60 Bruce McLaren – USA (P10), Argentina (P13)

2022 Max Verstappen – Hungary (P10), Belgium (P14)#BelgianGP #F1 pic.twitter.com/gQuLEiRkoI