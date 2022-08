Kicillof habló de “suma fija” para estatales

El gobernador Axel Kicillof se pronunció ayer por la opción de impulsar una suba salarial a través de una suma fija, en medio de la controversia entre sectores sociales y de las organizaciones sociales sobre el mejor modo de recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores. Al mismo tiempo, aseguró que la Liga de Gobernadores apoya el programa que puso en marcha Sergio Massa y expresó que ven con preocupación la evolución de la inflación.

Kicillof dijo que “hay varios modos de recuperar el poder adquisitivo de los salarios” pero enfatizó de que todos debería optarse por el que asegure que eso ocurrirá lo más rápido posible, de la manera más universal posible y apuntando sobre todo a quienes tienen salarios debajo de la escala”. Y en ese plano afirmó que “obviamente cuando uno mira la experiencia como la que hubo de 2013 en adelante, eran con sumas fijas porque es una solución que puede aportar una rápida respuesta y sobre todo afecta de una manera proporcional mayor en los salarios más bajos. Así que me parece que es una buena solución”.

De esa manera, el gobernador bonaerense se alineó con el sector sindical que pugna por un aumento de suma fija, que podría otorgar el gobierno vía decreto y que integran entre otros dirigentes como Pablo Moyano y la Corriente Federal de Trabajadores, además de la CTA de los Argentinos, que comanda Hugo Yasky. Allí también tributan los movimientos sociales. Esa preferencia no es compartida por otro sector gremial, integrado por los llamados “gordos” de la CGT –entre ellos Héctor Daer, de Sanidad o Carlos Acuña, de las estaciones de servicio- que sin oponerse de plano al bono o la suma fija, prefieren sostener una paritaria que preserve su rol como sindicalistas y, a la vez, mantenga la “pirámide salarial” sin distorsiones.

El gobernador precisó al mismo tiempo que “después por supuesto toda medida encaminada en esa dirección es adecuada y estamos hablando sobre todo de los salarios privados porque hay sectores que las paritarias le entran mucho después pero también salarios públicos, donde tenemos que proteger el poder adquisitivo de los trabajadores de la manera más efectiva posible”. Esa definición del gobernador se da en medio de la paritaria que se reabrió esta semana con los agentes públicos de la provincia. Aunque el gobernador no lo dijo, para ambos casos existe la chance de suba con monto fijo a cuenta de paritarias

La liga

En tanto, Kicillof remarcó, tras el comunicado emitido ayer luego de la reunión de la Liga de Gobernadores, que si bien están preocupados por la crisis económica en el país, la idea del texto no fue “marcar la cancha”.

“Creo que está bien que los gobernadores nos pronunciemos, obviamente que con preocupación por la situación inflacionaria, por la situación de los ingresos”, indicó el mandatario y luego afirmó sobre las primeras medidas de la gestión del ministro de Economía, Sergio Massa: “En ese sentido creo que había una emergencia vinculada a lo financiero que había que atender”.

Tras insistir en una mirada aunada con el resto de los integrantes de la liga de gobernadores, Kicillof dijo: “No fue la idea marcar la cancha sino respaldar que se vayan tomando las medidas necesarias para asegurar mejoras en los ingresos, estabilidad en los precios”. Además agregó que otra de las preocupaciones en las que se centraron fue la obra pública, algo que dijo es particular para cada provincia, pero sin embargo remarcó que no es tarea de ellos como mandatarios plantear un programa de este tipo.

Consultado sobre el vínculo que tiene con el nuevo ministro de Economía, puesto que él ocupó en el pasado, indicó que con Massa tiene relación y la tuvo a lo largo de todos las funciones que cumplieron ambos durante los últimos años. “Con Sergio desde que formamos el Frente de Todos venimos trabajando, hicimos una campaña electoral juntos. En cada una de las funciones tenemos conversaciones y consultas por las experiencias de cada uno”, dijo.

Y añadió: “Más allá de lo que uno recorrió, de la pertenencia política, formamos un frente y no hay ninguna decisión que no interese al otro, que no importe y que no tengamos que tener en cuenta para la contribución de cada uno de los dirigentes”.

Por otro lado, al ser consultado acerca de las recomendaciones que esta semana hizo el embajador de los Estados Unidos en Buenos Aires, Marc R. Stanley, a la hora de convocar a que la política argentina “trabaje en acuerdos desde ahora y no espere a las elecciones de 2023?, Kicillof respondió de forma categórica. “Zapatero a su zapato, diría”.

“Todos tienen el derecho a opinar, pero se toma de quien viene… yo no lo conozco al embajador pero si me junto con él, y menos públicamente, le haría recomendaciones sobre su spacio político, o sobre la política exterior norteamericana. Me parece que no corresponde”, reflexionó Kicillof sobre las declaraciones del embajador durante la decimonovena edición de la conferencia anual del Americas Society/Council of Americas, que generaron varias críticas dentro del oficialismo.

A lo largo de la entrevista, Kicillof también apuntó contra una parte de la oposición y del ámbito empresarial. “No siempre los intereses de diversos sectores económicos son exactamente iguales a los de un país”, advirtió. “Creo que hay que tener un poco más de honestidad intelectual cuando se piden o se buscan cosas que van en propio beneficio pero que a veces pueden destruir la economía de un país”, completó el gobernador.

Asimismo, Kicillof cargó contra el Pro, pero negó cualquier tipo de discriminación en términos de gestión contra intendentes de ese espacio político. “A la oposicion la tratamos de la misma manera y no es a través de la discriminacion que hacemos política”, remarcó el gobernador. Y lanzó: “Cuando gobernó Vidal, ni agua a los intendentes de la oposición, pero no es cuestión de comparar y de decir hacemos los mismo porque nos hicieron esto”.

Por último, señala El Popular, Kicillof apuntó contra la oposición a la hora de referirse al juicio que afronta la vicepresidenta, Cristina Kirchner, el cual calificó de “puro humo”, y acusó al Pro de haber lanzado una campaña electoral “prematura” e “indigna”. Y sobre ello concluyó: “No me extraña que como están en campaña, esta incluya persecución judicial, causas armadas y, si pueden, condenas”. (DIB)