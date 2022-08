El saludo que dejó sin palabras a Susana en un homenaje: “¡Estábamos peleados!”

Una entrevista televisiva puede haber limado asperezas entre dos de las figuras más queridas del ambiente del espectáculo. Durante un segmento del programa Sonrie de Canal 10 emitido en los últimos días, Susana Giménez fue homenajeada por su carrera y recibió un mensaje grabado de parte de Carlos Perciavalle.

Durante el programa, diferentes personalidades del espectáculo le enviaron un mensaje de cariño y amistad a la conductora en un video que repasó diferentes momentos de su carrera artística, como Sebastián Yatra, Antonio Grimau, Marley y Mirko, el “Negro” González Oro, Julio Bocca, Ismael Cala y donde también aparecía el artista uruguayo.

“La mas divina, la mas monala mejor persona y por sobre todas las cosas la mejor actriz que nos queda en el hemisferio sur. Te mando un beso grande. Te quiero mucho”, dijo Perciavalle. Después del clip, Susana Giménez se mostró sorprendida por la participación del artista en el video-homenaje. “¿Eso de Carlitos Perciavalle es nuevo? Lo dijo ahora?”, preguntó la actriz y conductora.

Los presentadores quisieron indagar en el motivo de la pelea, pero Susana se mostró evasiva. “Él se pasó de rosca y yo me calenté y le dije: ‘Te vas a la… ¿Por qué siempre tenés que hablar de mí para hacerte el gracioso, decir cosas feas?’ Y ahí me ofendí para siempre. Ahora que lo veo me dio mucha ternura, porque lo quise mucho, fuimos muy amigos, y él creyó mucho en mí. Me ofreció hacer La mujer del año, que me cambió la carrera”.

“Me quedé muda porque yo pensé que él también estaba enojado conmigo”, confesó Giménez al borde del llanto

Susana recordó entonces que ella hacía teatro de revista, aunque no era el formato que le gustaba, porque le era redituable económicamente. Entonces Perciavalle la convocó para hacer La mujer del año, y aunque ella no se dedicaba a cantar ni bailar, terminó por aceptar la propuesta, deslumbró a todos y estuvo tres años en cartel con la comedia musical. “Fue un éxito impresionante”, repasó.

“Me dio mucha ternura lo que acabo de escuchar. Me quedé muda porque yo pensé que él también estaba enojado conmigo”, confesó Giménez al borde del llanto. Según publicó el diario uruguayo El Obervador, después de que se emitiera la entrevista, la producción del ciclo se puso en contacto telefónico con Perciavalle, que habló en vivo en el programa. “Estoy feliz de la vida, muy contento de haberlo grabado. Muy contento con todo lo que hablo de Susana. ¡Hace tantosaños que somos amigos! Fue como revivir mi vida en tantos momentos. Fue muy agradable. Está divina”.

El actor uruguayo adelantó que iba a llamar a la diva argentina para conversar después de esta entrevista. “La voy a llamar mañana porque esta es una hora en que no se llama una estrella, es un poco tarde, para que podamos hablar tranquilamente”, comentó. “Me dio mucho placer que estuviera tan mona, tan simpática, tan llana, tan como es. No hay nada falso en todo lo que dice. Es absolutamente adorable”, concluyó el actor sus apreciaciones sobre Susana Giménez.

Más allá del éxito teatral con Piel de Judas, Giménez se prepara para conducir un programa de humor original de Japón, que ya tuvo sus versiones en España y México y que se hará por primera vez para la televisión. LOL: Si te ríes, pierdes es el nombre del programa en cuestión que, como su nombre lo indica se trata de evitar a toda costa la carcajada.

El dato fundamental es que los participantes son humoristas, lo que le otorga un ingrediente extra a la dinámica. En total serán diez concursantes que grabarán en una casa en México, en una suerte de Gran Hermano del humor. Allí irán eliminándose unos a otros mediante un mecanismo de tarjetas rojas y amarillas hasta que quede el ganador.

