Verstappen hizo una carrera perfecta y es más líder que nunca en la Fórmula 1

Charles Leclerc, con Ferrari, largó este domingo desde la pole position en el Gran Premio de Francia que se corre en el circuito de Paul Ricard por la duodécima prueba de la temporada. Sin embargo, con las gomas desgastadas, el monegasco dio un trompo y se despistó y el que se quedó con la prueba fue el neerlandés Max Verstappen con su Red Bull que es más líder que nunca con 63 puntos de diferencia sobre su perseguidor.

Max Verstappen takes his 7th race win of the season in his 130th race start for @redbullracing! 💪🏆#FrenchGP #F1 @Max33Verstappen pic.twitter.com/R5xJSDuUPr