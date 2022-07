Fórmula 1: Ferrari lideró las prácticas libres en el GP de Francia

En un nuevo fin de semana de Fórmula 1, que está llevando a cabo en Francia, Ferrari dominó los primeros dos entrenamientos libres que se realizaron este viernes. Para la escudería de Maranello fue una gran jornada en la que Carlos Sainz terminó con el mejor tiempo de la segunda práctica (1m32s527), mientras que su compañero Charles Leclerc lo siguió bien de cerca en la segunda posición: quedó a apenas 0.155 segundos. Además, el monegasco había sido el más rápido en la primera práctica en el circuito de Paul Ricard.

🏁 FP2 CLASSIFICATION 🏁



Carlos Sainz finishes his Friday in style 🙌#FrenchGP #F1 pic.twitter.com/iQW3kUKZfk — Formula 1 (@F1) July 22, 2022

Sin embargo, no todo es felicidad para la escudería italiana, ya que el español recibirá una penalización de diez lugares para la carrera del domingo, por los cambios realizados en la unidad de potencia de su auto. “Ha sido una jornada positiva. Las mejoras parecen funcionar y el coche se nota bien, sobre todo en las vueltas rápidas”, declaró Sainz.

En la primer práctica, el equipo de Mercedes tuvo el debut de su corredor de reserva Nick de Vries, quien se quedó con el noveno puesto del entrenamiento. Luego, volvió el dúo titular de Hamilton y Russell, quienes finalizaron con el cuarto y quinto mejor tiempo de la segunda tanda.

It was a big spin for Checo 🌪



But the Red Bull man managed to keep it out of the barrier 😮‍💨#FrenchGP #F1 pic.twitter.com/JkZLffzT1I — Formula 1 (@F1) July 22, 2022

“Ha sido realmente positivo tener algo de consistencia. Estamos constantemente agregando rendimiento y progresando poco a poco”, dijo el heptacampeón del mundo, que cumplirá este fin de semana su carrera número 300 en la Máxima.

En cuanto a otros equipos, a Red Bull no le fue del todo bien. Si bien su piloto principal y campeón vigente, Max Verstappen, se quedó con el tercer puesto, Sergio Pérez terminó en un flojo décimo puesto.

Watch out for the kerbs in Le Castellet… they bite! 🦁



Your FP2 highlights are here! 📺#FrenchGP #F1 — Formula 1 (@F1) July 22, 2022

“Creo que la segunda práctica fue un poco más difícil para nosotros”, dijo el líder del campeonato. “Simplemente no conseguimos el equilibrio como esperábamos, pero también estuvimos intentando algunas cosas con el auto. Así que echaremos un vistazo a todo para mañana y, por supuesto, intentaremos estar más cerca”.

De todas formas, la nota más floja de la jornada la dio la escudería Alpine, que venía demostrando un gran nivel e incluso había anunciado unas mejoras en el auto. No obstante, obtuvo nada más que un 11º puesto con Fernando Alonso y un duro 18º lugar con Esteban Ocon.

Fuente: LB24 / Olé.