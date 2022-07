MotoGP: Marc Márquez evoluciona de la operación del húmero derecho

El físico de Marc Márquez no es el mismo que hace cuatro años y le está haciendo pagar el precio del categórico ascenso a la categoría reina de las dos ruedas, en la que se consagró en seis oportunidades y alcanzó la cifra de ocho campeonatos mundiales para ser uno de los pilotos más laureados en la historia de la categoría.

Sin embargo, desde 2020 las caídas tienen un resultado diferente y se fue desgastando al punto de haber pasado ya cuatro veces por el quirófano. Sin embargo, la última parece ser la más esperanzadora y por la cual valdría la pena esperar para volver a ver al de Cervera en las pistas. De acuerdo a su último examen médico, el húmero derecho está evolucionando de gran manera y recibió el permiso de los profesionales para volver a entrenar con sesiones de fisioterapia.

Esto significa que podrá retirar el cabestrillo que lo limitó en su movilidad durante las últimas seis semanas, además de que también volverá a hacer entrenamientos de cardio y así ir recuperando la movilidad y la masa muscular perdidas en este tiempo. Luego, en otras seis semanas, deberá volver a ser analizado por los doctores y así tener con mayor certeza una posible fecha de retorno a la Honda.

“Aún tengo un largo camino por delante. Me cuesta mover el brazo, comer con él. Los doctores me han mandado un plan semanal que debo seguir. Lo más importante es recuperar la movilidad y, poco a poco, introducir rutinas como la natación y el gimnasio. Ahora es el momento de sufrir y volver, paso a paso, a la vida de atleta”, expresó el piloto en un directo realizado en la cuenta de Repsol, main sponsor del equipo Honda.

Además, explicó cuáles son los pasos a seguir: “En un par de horas me someteré a la primera sesión de fisioterapia. He estado sin apenas entrenarme, y ahora hay que comenzar a trabajar los músculos”. Y agregó: “Estos días ya podía comenzar a mover el brazo dentro del agua, pero de forma suave. Si lo estreso más de la cuenta, eso me puede llevar fácilmente a retroceder dos pasos”.

Fuente: LB24 / Campeones.