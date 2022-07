Habló bahiense operada del estallido de la aorta: “Dicen que estoy haciendo historia”

Ivana Moreno sonríe y disfruta del presente mientras se recupera de la inédita cirugía a la que fue sometida tras el estallido de la arteria aorta. La bahiense de 27 años fue intervenida quirúrgicamente en el Hospital de Alta Complejidad El Cruce de Florencio Varela. El 15 de junio fue operada por el equipo que encabezó el jefe de Cirugía de ese centro asistencial, el Dr. Marcelo Nahin. Esta tarde Ivana -estudiante de la Tecnicatura en Seguridad e Higiene- habló con La Brújula 24 en el programa “Nunca es tarde”.

“Es todavía todo muy raro. Ni bien salí del hospital estaban todos en la sala de prensa haciendo preguntas y yo no caía en lo importante que había sido la cirugía”, expresó la joven.

“Esto empezó un viernes. Me empezó a doler la cintura y pensé que era porque había tomado frío. Me puse calor y se me iba pasando pero para el martes nada hacía que me calmara el dolor. Fui a la guardia del hospital en Tres Arroyos y me empezaron a hacer estudios para ver qué era lo que tenía hasta que me hicieron una ecografía y me dejaron internada. A la noche me avisaron que teníamos que viajar a Buenos Aires, al hospital El Cruce”, precisó.

En ambulancia la llevaron hasta Benito Juárez, donde tomaron un avión sanitario hasta Florencio Varela.

Ivana junto al Dr. Marcelo Nahin, el médico de El Cruce que la operó del estallido de la arteria aorta.

“Me siguieron haciendo estudios y me operaron. La intervención duró aproximadamente seis horas. Yo no estaba despierta pero me imagino que debe haber sido un momento muy duro. Me enteré de lo que tenía con el correr de los días después de la operación. Sabía que me tenían que operar pero no me dijeron nada antes”, indicó.

“Se armó una movida muy grande y todos estuvieron orando y pidiendo según sus creencias en un horario determinado. Estoy muy agradecida. Dentro de un mes tengo que volver a El Cruce para que me hagan un chequeo y ver cómo sigue todo”, agregó.

Moreno admitió que no hay registro de una cirugía de estas características en el país.

“Me dicen que estoy haciendo historia…”, expresó sonriente.