Dólar turista: imponen nuevas restricciones

El Banco Central tomó una nueva medida de restricción para las personas que viajen al exterior. Se limitó la posibilidad de pagar en cuotas con tarjetas los consumos en las tiendas libres de impuesto, es decir, los free shop. Según confirmaron fuentes de la entidad, la medida entra en vigencia este mismo jueves. Esta medida se suma a la prohibición que rige para pasajes y servicios turísticos en el exterior y productos del exterior que se reciben por el sistema puerta a puerta. Ayer la ministra de Economía, Silvina Batakis, afirmó que el derecho a viajar “colisiona” con la generación de puestos de trabajo y afirmó que se tomarán todas las medidas para que las reservas se vuelquen a la producción”.

De manera que las entidades financieras y los proveedores no financieros de crédito no podrán financiar en cuotas las compras de sus clientes en: pasajes al exterior y servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.), productos en el exterior que se reciban por el sistema de envíos postales sin finalidad comercial y productos en tiendas libres de impuestos.

Esta decisión se tomó una semana después de la medida que tomó el Central para que bancos y otras entidades no financieras de crédito ya no puedan ofrecer cuotas para comprar productos en el exterior.

La prohibición de pagar viajes al exterior en cuotas tuvo como objetivo prioritario, según fuentes oficiales, no “subsidiar” a quienes viajan al exterior, ya que el Gobierno entiende que quien puede ir al extranjero no precisa ese beneficio.

