“Maté a la lacra”: las palabras del abuelo luego de acribillar a tiros a su nieto

Ignacio Jorge Yazyi, abogado de Mariel, madre de Braian Verna –fue acribillado a tiros por su propio abuelo, Domingo Verna-, habló esta mañana con el equipo del programa “Bahía Hoy” que se emite por La Brújula 24. Y dejó en claro que se trató de un crimen “premeditado”.

“Este acontecimiento se dio en un contexto en el cual existía violencia entre ambos, y así fue por mucho tiempo. Brian vivió durante años con el abuelo, suplantó el rol de padre. Era un hombre autoritario, hubo extorsión, humillación. Trabajaba con él, le adelantaba dinero y se lo reclamaba con intereses, lo apresuraba, decía que iba a quedar en la calle, lo buscaba constantemente”, sostuvo el profesional.

En esa misma línea, señaló que “no se justifica la agresión física, no digo que está bien lo que hizo, pero la realidad es que hay distintos presupuestos en nuestro Código Penal. El día del hecho no es que Brian se levantó con ganas de agredirlo, en un momento él se lo cruza, lo increpa, por lo que dijo la pareja de Brian es que le exigía que le devolviera el dinero porque se iba a quedar en la calle, sin trabajo”. “Brian se había mudado hacía un mes a lo de su madre, pero buscaba vivienda propia con la idea de construir su vida con su novia”.

Respecto del día de los hechos, Yazyi contó que “Brian ingresó a la propiedad de su madre, guardó la bicicleta y cruzó mientras lo intentaban frenar. Con el palo jamás pega, lo hace a puño. El palo se parte en el piso y no lo usa. Luego de terminada esa agresión brutal, en la que le dio 13 trompadas. Insisto, no es para justificarlo, pero eso tiene una motivación, donde hay bronca hay dolor también”.

“El hostigamiento venía de hace tiempo y ese día también existió. Nosotros sostenemos que fue premeditado por el testimonio de la pareja, el abuelo le gritó ‘te voy a matar´’ en ese momento”, expuso.

“-Domingo– se va adentro y lo primero que hizo fue buscar un revolver, luego mete su bicicleta y ve que Brian vuelve. Claramente se ve en el video que Brian incurre en daños contra la propiedad. No es una puerta blindada. Habría que analizar si podía entrar por la otra, la del frente, que se abre de adentro. Nuestra hipótesis es que era imposible que la derribara, el abuelo podría haber llamado a los servicios de emergencia, a un familiar”.

“No corría riesgo su integridad física en ese entonces. Lo venía premeditando y creo que hubo un cansancio en ambas partes, aunque no se puede naturalizar el crimen de su propio nieto, no hablamos de un extraño o un ladrón que quería ingresar a su casa”, aseveró.

“Esta semana se va a tomar declaración a familiares, vecinos y conocidos y luego solicitaremos el cambio de carátula a homicidio agravado por el vínculo”.

“La primer persona que tiene temor es la hija, la madre de Brian. Vive enfrente, el imputado tiene cámaras por toda la casa que apuntan a la de su hija. Él vigilaba a toda la familia, es un hombre autoritario”.

“Hay otra cuestión que nos dice la novia, que cuando Brian estaba en el suelo este hombre le dijo ‘maté a la lacra’, eso es terrible”.

“Ya hubo agresiones entre ellos, amenazas. No tengo la fecha exacta. Hay que tener en cuenta que se trata de un ex militar, y que sabía del manejo de armas. Brian sabía que estaba armado. Fue muy fría su actitud, no se acercó para ver lo que había hecho, un total desprecio sobre la vida de su propio nieto”.

“La que llama a la ambulancia es la novia y declara en la comisaría que el propio abuelo había dicho ‘maté a la lacra'”.

“Hubo falta de motivación suficiente y no hubo agresión física, pero sí la hubo contra el inmueble. Nuestra hipótesis es que no corría riesgo su vida, no podía haber ingresado a la vivienda Brian. Por eso el abuelo lo premeditó, esperó a que vuelva. Si se habría dado en la primera agresión habría que ver si hubo incentivación previa”.

