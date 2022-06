Dayub llega a Bahía: “El Equilibrista es una historia propia y real que cualquiera podría contar”

Mauricio Dayub es uno de los actores más reconocidos a nivel nacional, ganándose su prestigio especialmente por su labor sobre las tablas con interpretaciones épicas que fueron merecedoras del aplauso cerrado del público.

El sábado 2 y domingo 3 de julio se presenta con “El Equilibrista”, propuesta que lidera la taquilla y se exhibirá en el Don Bosco Teatro. Para comprar las entradas podés hacerlo a través de Ticket Bahía, haciendo click acá.

En diálogo con LA BRÚJULA 24, Dayub recordó que “mi abuelo decía que el mundo es de los que se animan a perder el equilibrio. Cuando tenía 20 años tuve que dejar de agradar a los demás, dejar de ser quien era, escuchando a mi corazón. Ahí perdí a mi familia, mis amigos, mi barrio y mi ciudad, entendiendo lo que la vocación me pedía”.

“Todo el tiempo vamos de un extremo al otro en el equilibrio, el mundo tiende a llevarnos hacia lo que no, una inercia en la que si uno no hace fuerza termina haciendo lo que no se debe. Así, nos confunden y todo el tiempo uno debe estar con el timón para ordenar su vida, valorando lo importante. Cada situación que sentía que me había conmovido y construido mi personalidad, lo anotaba en un cuaderno”, sostuvo, en el programa “Vive Cada Día”.

Además, rememoró una etapa de su vida que inspiró a esta obra teatral: “Mis primeros años viviendo en Santa Fe, estudiando Ciencias Económicas para darle el gusto a mi papá pese a que no me gustaba mi carrera porque no era bueno para los números, me descomponía”.

“Recuerdo que una madrugada, en una pensión, me descompuse y vomité la alfombra y la colcha de mi compañero de habitación. Empecé a recordar que de chico aparecía mi madre con un medio limón para darme el jugo para alisar mi garganta. No podía creer que nadie me pudiera ayudar, empecé a pensar en mi familia que se hubiese levantado por el ruido y no tenía a nadie”, puntualizó.

Y prosiguió con su relato: “Cuando quise abrir la alacena, el que dormía al lado me gritó que ‘había que dejar dormir a los demás, que me calle’. Me sentí más solo que nunca y descubrí que debía arreglármelas sin todo ese cariño, además de la ausencia de ese jugo de limón. En ese momento sentí el invisible dolor de crecer”.

“El Equilibrista es la historia que cada uno de nosotros podría contar si pudiera volver a ser niño, es una historia real que pude hacer realidad después de 9 años de Toc Toc y mientras esperaba que pase el nuevo colectivo con un proyecto, decidí contar esta historia propia, que me sorprendió a mi y a mi familia y de algún modo cambió mi vida para siempre”, destacó.

Por último, sostuvo una modalidad inédita que implementó: “Cuando terminaba la obra, salía al hall con una estrategia que pregona que, si el espectáculo no te gustaba, te devolvía el dinero de la entrada, empecé a escuchar comentarios extraordinarios porque lo que yo necesitaba, lo precisaba también la mayoría”.