La crítica que recibió por error la novia de Pella y motivó una profunda reflexión

Stephanie Demner, que espera su primer bebé con el tenista Guido Pella, recibió un mensaje privado de una seguidora de Instagram que le hizo un feo comentario sobre su físico y ella decidió exponerlo en público.

La influencer compartió una imagen suya luciendo su pancita de embarazada en sus stories de Instagram y un usuario respondió a la postal con un mensaje que en teoría iba dirigido a otra persona.

“Estás diez veces mejor que ella. Mil, me quedé corta. Mirá la panza que tiene y la cara ya de costado se le nota re hinchada”, remarcó el usuario de la red social.

Descargo de Stephanie Demner tras el fuerte comentario

Al leer este fuerte comentario en las redes, Stephanie Demner le contestó de forma contundente: “Me lo mandaste a mí. Te aviso como para que se lo mandes a la persona correcta”.

Y luego explicó por qué decidió replicar ese comentario: “Vi este mensaje. Y me hizo mucho ruido. Claramente no me lo quiso mandar a mí, sino a la amiga y un error lo tiene cualquiera. No quiso ni bardearme ni hacerme sentir mal, simplemente fue una equivocación”.

Y siguió: “Pensando en por qué me estaba haciendo tanto ruido su mensaje, entendí que era lo que me molestaba. La comparación constante entre nosotras. Tenemos que aprender que la comparación no construye, no suma y, sobre todo, que si no nos piden opinión, no tenemos por qué darla. La comparación y opiniones que no nos piden destruyen”.

“Así de claro. Estamos todos en constante aprendizaje, pero mi consejo es que sigamos sumando. Siempre”, remarcó la influencer.

Tras recibir muestras de apoyo, Demner explicó: “Quiero que sepan que me pone muy, muy feliz los mensajes que estoy recibiendo con respecto a lo que acabo de publicar. Porque primero un poco se indignan por el mensaje, algunos bardean, pero otros entienden el punto de por qué expuse ese mensaje de entrada, antes de que yo lo explique, y eso habla de que estamos en ese aprendizaje y entendiendo por qué no hay que hacer ese tipo de comentarios”.

Y cerró: “No tenía intención de escracharla. Sé que no me lo quiso mandar a mí, que fue una equivocación, no es como la chica que me dijo ´ballena´ y quiso que me llegue el mensaje porque me lo mandó cientos de veces. Pero me pone feliz poder trasmitir un mensaje que esté copado, básicamente”.

Fuente: LB24 / Primicias Ya.